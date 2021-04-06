拒在新疆服役 安徽大學生罰款禁復學

大陸安徽農業大學現年20歲的大二學生劉帥，2020年9月入伍服役，被分配至新疆軍區某部。他到達部隊翌日，便表現出不適應軍中生活，提出要離開部隊。圖為示意圖，非新聞當事者。（Getty Images）

一名大學生因拒絕在新疆 軍區服役，離開部隊後，被罰款4萬餘元（人民幣，下同），兩年內不得復學或出境等，並在個人戶籍「兵役欄」備註「拒服兵役」永久字樣。

香港 01報導，20歲的安徽農業大學大二學生劉帥，2020年9月入伍服役，被分配至新疆軍區某部。他到達部隊翌日，便表現出不適應軍中生活，提出要離開部隊。經勸導無效後，南疆軍區紀律檢查委員會對劉帥作出拒服兵役除名處理決定，包括罰款4萬餘元，兩年內不得復學或出境等。

安徽省合肥市蜀山區政府網站近日發布消息稱，區徵兵辦3月16日已對劉帥作出處理決定。區徵兵辦決定，取消劉帥義務兵優待，按蜀山區當年義務兵家庭優待金的2倍4萬6866元予以罰款；將其納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒，金融部門三年內不得給予其信貸優惠政策和利率優惠政策。蜀山區組織、人社等部門不得錄用其為公務員或者參照公務員法管理的工作人員、事業單位人員及國企工作人員。安徽農業大學兩年內不得為其辦理復學手續。蜀山區媒體將其作為違反《兵役法》的反面典型，向社會通報。

此外，戶籍地公安 部門在其個人戶籍「兵役欄」備註「拒服兵役」永久字樣，兩年內不得為其辦理出國（境）手續。戶籍地民政、住建部門不得將其納入困難補助及保障性安居工程保障範圍。戶籍地行政審批部門三年內不得為其辦理經商辦企業手續。