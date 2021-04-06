觀察站／中國民間瘋3炒 炒魚、炒鞋、炒芯片

刀魚炒到逾8000元人民幣一斤。（新華社資料照片）

中國 經濟又到了看不明白、說不清楚的階段，比如前兩天有位經濟學者說，不僅今年前三月就是未來三年，中國經濟增長都將在全球排第一位；與之同時，有位重量級官員在內部講話中說，不僅現在要過「緊日子」，還要做好準備未來相當長的時間都要過「緊日子」。

如果在數據上、媒體中看不明白，最好的辦法是深入跟經濟有關的社會生活中，看一些新鮮事，比如最近部分價格狂飆的物品和幾近狂熱的炒風。

首先看一個炒風，是有「春饌妙物」的刀魚，因傳說過了清明節刀魚就不鮮了，是以今年刀魚價格炒到的最高時間點是4月4日，最高價格是逾8000元人民幣一斤。

刀魚是洄游魚種，春天由黃海入長江，逆江而上在江蘇段產卵，這時的刀魚肥鮮細嫩。早年江蘇人窮，刀魚卻多，過去十年間，人富魚少，一等貨「江刀」已吃完，開吃二流貨「海刀」即黃海刀魚，至於「湖刀」就只是窮人乍富充門面的了。

今年上海杭州南京這些城市擺刀魚宴的，才算有錢人或有權人，因一桌最少四條刀魚，最少2萬人民幣。

刀魚天價，除物以稀為貴，還折射中國經濟最新現象，即一場疫症，有錢的更有錢，沒錢的更沒錢。另一場狂炒，顯示的是中國低收入 群落的對戰，即新近硝煙瀰漫的「炒鞋」。

中國近年來一直有「炒鞋」之風，多是家底不厚的年輕人去炒國際大牌的特種球鞋。最近鬧「新疆棉」事件，火燒到幾家國際大牌，商家掀起打折之風，年輕人顧不上「愛國」了，排出長龍、集體搶購。然後突然冒起新的「炒鞋」之風，不過這炒的中國國產品牌。

新的「炒鞋」風潮中，幾個原來被國際大牌打得找牙的中國國產品牌，價格突然狂升，數百人民幣一雙的鞋，炒到過千，一些新晉「爆款」炒到4萬多人民幣。

所謂「炒鞋」，就是出錢先把鞋搶下，等其斷貨價升時賣出。有分析說，最近炒鞋這幫人，就是中國「小粉紅」。最近發動他們的共青團、環時之類不再出聲，他們沒了組織，就有黑心平台以饑餓營銷加愛國熱情的方法，拉動他們來「炒鞋」，這既是中國社會的特殊現象，也是中國經濟特殊現象，預計一波會平、一波再起。

另一波炒風，是中國廠家的「芯荒意亂」下，出現了芯片（晶片）短缺荒，其中最典型的是汽車 芯片。原來最便宜的70元人民幣一片，已漲到2000多人民幣，仍然買不到。

中國汽車廠家據說九成用的是進口芯片，最新已有中國國產替代型，但汽車生產廠家多數不敢貿然換貨，還要到國際市場上去高價搶貨。

目前的「芯荒意亂」的炒風，主要在汽車芯片，但有經濟學者認為當前國際經貿關係太多不確定因素，其他行業會否遇到類似問題不好預測，中國的「內循環」會否受挫也不好說。