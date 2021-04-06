中國國產鞋漲31倍 官媒：消費愛國心

被熱炒的李寧熱門鞋款，已被平台下架。（取材自微博）

近日因新疆 棉事件，不少「球鞋粉」轉而支持國產鞋，導致李寧、安踏等國產鞋價格被炒漲31倍，官媒紛發聲批鞋販子藉愛國心炒作，警示炒鞋當心「雞飛蛋打」，更稱「鞋是用來穿的，不是用來炒的」。網友則嘆，「以前是沒錢才買李寧，現在是沒錢買李寧。」

新華社昨天發表評論稱，如果因為「炒鞋」導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。少數網路平台在「炒鞋」問題上藉機推波助瀾。網路監管部門也應積極作為加強監管和引導，維護市場秩序，為「國貨」發展創造良好環境。

人民網在5日早上也發布名為《人民財評：消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！ 》的文章稱，鞋是用來穿的，不是用來炒的。遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手。文章提到，炒鞋的受益者只有炒鞋客，消費者、經銷商、品牌都會受到傷害，而最終傷害的，則是整個行業。

央視新聞則報導，本次的炒鞋事件中，被炒上天價的李寧、安踏等國產品牌球鞋，也有許多是限量版球鞋。收藏喜愛的球鞋，本屬興趣愛好，然而，「炒鞋」暴富的神話以及資本市場的推波助瀾，讓「炒鞋」市場愈發瘋狂。但指望以此一夜暴富者要小心熱度過後「雞飛蛋打」。

4.8萬元李寧鞋款已下架

另據華爾街 見聞報導稱，炒鞋黨的「大本營」得物APP上，李寧韋德之道4全明星銀白款，售價高達4萬8889元（人民幣，下同，約7445美元），較1499元的參考發售價暴漲31倍。在安踏品牌中，以哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款為例，42.5碼售價為4599元，發售參考價僅為499元，漲了8倍多，最近購買紀錄有近9000條。

就在官媒紛批判上述炒鞋亂象後，得物APP已經把這三款鞋下架。

李寧、安踏身價扶搖直上，吃瓜群眾此時才驚覺，曾經親民的國貨如今都高攀不起了，「以前是沒錢才買李寧，現在是沒錢買李寧。」還有網友反映，居然有人連回力、飛躍這種幾十塊的鞋都要炒，最近幾天價格狂漲，「窮人求放過，再炒下去不知道穿什麼了」。

大部分網友譴責「炒鞋」。有人表示，運動鞋是生活必需品，大家懷著愛國心支持國貨，現在不是買不到就是買不起，消費愛國心炒鞋太不道德。

律師也提醒，炒鞋商相互串通操縱市場價格，涉嫌違反《價格法》等法律，建議監管部門及時通過法治手段遏制這股歪風。