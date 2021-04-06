我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

職業尋寵人 找一隻貓至少賺1800 有沒有找到都一個價

中國新聞組／上海6日電
尋找貓咪足跡的張展飛。（取材自錢江晚報）
尋找貓咪足跡的張展飛。（取材自錢江晚報）

寵物偵探這個行業老早存在，但火起來也就是近兩年。職業尋寵人張展飛說，找沒找到貓都是一個價錢，這是行業的普遍標準，因為付出的勞動是等值的。他補充，每個團隊收費不同，他是收人民幣1800元至4000元（約275至612美元）不等，或者更多，具體要看尋找的時間和難度，遠距離的則要報銷機票。

錢江晚報報導，作為一個從業近三年的尋寵偵探，張展飛算得上經驗充足，他的朋友圈幾乎每天都會發一兩條成功尋貓的案例，有些是線上指導，有些是他本人帶隊出勤。

他最遠去過吉林長春，幫一個女孩找到已被人抱走、丟了三天的柯基。最常去的就是江浙滬，其中杭州的客戶數量最多，幾乎每隔一周，就要從上海跑來杭州一趟。

據報導，在杭州做cos服的餅子養了一隻叫傻灰的貓，近日走丟了，她想起自己前兩天關注一個專業尋寵團隊，她毫不猶豫添加尋寵人張展飛的微信，訴求很簡單：「找不到就一直找，直到找到為止。」

一場專業的尋貓之旅就此展開。張展飛到小區的第一步，先讓隊員跟著餅子去查監控，查看小區環境，了解貓咪性格。張展飛判斷，牠的活動範圍不可能超出這個小區。

向鄰居打聽了一下，有人說下午在地下車庫的台階口看到了牠。於是張展飛就在這裡放了一個籠子和一個罐頭，希望傻灰餓的時候能自己出來找食吃。

報導說，找貓毛，看爪印…，他在地下車庫轉了不下五遍，監控基本什麼都看不到，張展飛開始有些焦慮，但腳步卻沒停下。

時間飛快流逝，回到小區，張展飛發現最開始放籠子的地方，貓糧被吃掉了大半。他跑到籠子邊的小區柵欄下，發現有一個大洞，他躺在地上，把頭伸到空牆下，終於看到傻灰。

第14個小時，餅子叫來裝修隊，砸開了牆，張展飛這才把傻灰從牆裡拎了出來。

報導指出，入行三年，張展飛覺得自己的客戶愈發「老齡化」了，以前是獨居的青年或是有一定經濟實力的人花錢找貓的居多，現在越來越多的老人也願意花大價錢請他找貓，他覺得這是人和寵物之間割捨不斷的情感。「所以，不管貓高低貴賤，大家都願意花錢去找。」

被救出的傻灰。（取材自錢江晚報）
被救出的傻灰。（取材自錢江晚報）

微信

上一則

黃河通航「規畫中」 河南人可望「通江達海」

下一則

觀察站／中國民間瘋3炒 炒魚、炒鞋、炒芯片

延伸閱讀

上海老洋房（上）

上海老洋房（上）
差點被搶…華女挺身做義工巡護華埠

差點被搶…華女挺身做義工巡護華埠
差點被搶…舊金山華女挺身做義工巡護華埠

差點被搶…舊金山華女挺身做義工巡護華埠
哈爾濱貪腐「電老虎」擁百豪車69套房 查扣現金10億

哈爾濱貪腐「電老虎」擁百豪車69套房 查扣現金10億

熱門新聞

上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

2021-04-03 13:00
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝