職業尋寵人 找一隻貓至少賺1800 有沒有找到都一個價

尋找貓咪足跡的張展飛。（取材自錢江晚報）

寵物偵探這個行業老早存在，但火起來也就是近兩年。職業尋寵人張展飛說，找沒找到貓都是一個價錢，這是行業的普遍標準，因為付出的勞動是等值的。他補充，每個團隊收費不同，他是收人民幣1800元至4000元（約275至612美元）不等，或者更多，具體要看尋找的時間和難度，遠距離的則要報銷機票。

錢江晚報報導，作為一個從業近三年的尋寵偵探，張展飛算得上經驗充足，他的朋友圈幾乎每天都會發一兩條成功尋貓的案例，有些是線上指導，有些是他本人帶隊出勤。

他最遠去過吉林長春，幫一個女孩找到已被人抱走、丟了三天的柯基。最常去的就是江浙滬，其中杭州的客戶數量最多，幾乎每隔一周，就要從上海跑來杭州一趟。

據報導，在杭州做cos服的餅子養了一隻叫傻灰的貓，近日走丟了，她想起自己前兩天關注一個專業尋寵團隊，她毫不猶豫添加尋寵人張展飛的微信 ，訴求很簡單：「找不到就一直找，直到找到為止。」

一場專業的尋貓之旅就此展開。張展飛到小區的第一步，先讓隊員跟著餅子去查監控，查看小區環境，了解貓咪性格。張展飛判斷，牠的活動範圍不可能超出這個小區。

向鄰居打聽了一下，有人說下午在地下車庫的台階口看到了牠。於是張展飛就在這裡放了一個籠子和一個罐頭，希望傻灰餓的時候能自己出來找食吃。

報導說，找貓毛，看爪印…，他在地下車庫轉了不下五遍，監控基本什麼都看不到，張展飛開始有些焦慮，但腳步卻沒停下。

時間飛快流逝，回到小區，張展飛發現最開始放籠子的地方，貓糧被吃掉了大半。他跑到籠子邊的小區柵欄下，發現有一個大洞，他躺在地上，把頭伸到空牆下，終於看到傻灰。

第14個小時，餅子叫來裝修隊，砸開了牆，張展飛這才把傻灰從牆裡拎了出來。

報導指出，入行三年，張展飛覺得自己的客戶愈發「老齡化」了，以前是獨居的青年或是有一定經濟實力的人花錢找貓的居多，現在越來越多的老人也願意花大價錢請他找貓，他覺得這是人和寵物之間割捨不斷的情感。「所以，不管貓高低貴賤，大家都願意花錢去找。」