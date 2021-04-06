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騙就一個字…揚州女警自編自唱流行曲防詐騙

中國新聞組／上海6日電
工作中的周鵬。（取材自紫牛新聞）
工作中的周鵬。（取材自紫牛新聞）

「情歌王子」張信哲唱紅的一首流行歌曲《愛就一個字》，傳唱度很高。江蘇揚州市公安局江都分局反詐中心女民警周鵬，改編並自彈自唱《騙就一個字》，提醒市民群眾注意防騙。「網路刷單是詐騙，刷單本身就違法。刷單一時爽，被騙悔終身……」旋律好聽，改編的歌詞一目了然，一聽就懂，一學就會，很快熱傳網路，受到網友歡迎。

揚子晚報報導，周鵬是當地網路達人。她創辦仙城刑警微信公眾號，以「大鵬警官」為網名，開始新媒體宣傳之路。她自己寫詞、演唱的《天下無詐》、《天下無黑》，贏得無數網友點讚。她用說唱的方式，讓觀眾輕鬆掌握防騙技巧，因此被評為「巾幗好網民」。

據報導，周鵬說，「從警也不少年了，一樁樁群眾被騙事件讓我怵目驚心。尤其是近幾年，通過網路實施的詐騙犯罪高發，騙子的網路身分都是虛擬的、偽造或冒用的，給公安機關破案帶來很大麻煩。印製制並派發防騙傳單、做宣傳畫、張貼預警提示……試過種種宣傳手段後，我和同事們又想到利用融媒體提升宣傳效果，擴大宣傳面。」這次改編創作《騙就一個字》，就是要提醒大家，近期不要隨意同意任何形式的陌生好友添加申請，被拉進刷單群、點讚群、做任務群等各類網路兼職群時，要果斷退群並刪除拉你進群的好友。切不可自己墊付資金，一任務一結算、雙重任務完成就給佣金，都是騙人的。

周鵬自彈自唱。（取材自紫牛新聞）
周鵬自彈自唱。（取材自紫牛新聞）

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