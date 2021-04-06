首日765人完成接種 上海外籍人士開始打疫苗了

圖為上海同仁醫院為外籍人士接種新冠疫苗的接種室。（取材自澎湃新聞）

上海3日已開始為外籍人士接種新冠疫苗 。上海同仁醫院院長馬駿表示，作為上海首個外籍人士新冠疫苗集中接種點，同仁醫院3日啟動首場針對外籍人士的疫苗接種專場，當日總共有765人完成接種。5日是第二場，根據前一日資料，有1200多人預約接種。

澎湃新聞報導，上海3月底宣布，將根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，全面啟動在滬外籍人士新冠疫苗預約接種。自願接種的在滬外籍人士，可透過網路預約登記疫苗接種。

上海目前正積極宣導，鼓勵民眾踴躍接種新冠疫苗。（記者林則宏／攝影）

在上海一所國際學校任教的法國教師百荷（中文名）說，「接種疫苗可以保護自己，也可以保護他人，接種了疫苗後，我期待能早點回國，也能在回國後更方便地回來中國 工作。」

報導稱，這些外籍人士在疫苗接種過程中，需要先出示預約日期，再進行體溫測量，在登記處簽署知情同意書、告知書等。

隨後有部分外籍人士需要完成付費後進入接種區，接種後必須在現場進行30分鐘的觀察。在這段期間，醫護人員會為他們每個人都貼上一張時間標簽，方便他們了解留觀無異常反應後的離開時間。

根據上海早前發布的消息，目前上海使用的是中國國產新冠病毒滅活疫苗，全程需接種兩劑。已參加上海社會保障醫療保險 的外籍人士無需付費。未參保的外籍人士，每劑人民幣100元。

馬駿說，「考慮到一部分外籍人士為自費接種疫苗，目前我們開設了9個收費窗口，這樣就可以確保接種流程快速、便捷，目前每個小時完成300人次的疫苗接種是沒有問題的。」