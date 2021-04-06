雲南瑞麗爆不停…時隔42天 中國再現疫情高風險地區

在瑞麗市勐卯鎮勐卯村一核酸檢測點，醫護人員對一位老人進行核酸檢測取樣。（新華社）

雲南瑞麗新冠肺炎疫情 爆不停，國家衛健委5日通報，4月4日0時至24時新增確診病例32例，其中，本土病例15例（均在雲南）。雲南瑞麗5日晚間調升3地為高風險區，這也是中國時隔42天後，再度出現高風險地區。

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據國家衛健委官網消息，4月4日0時至24時，中國新增確診病例32例，其中境外輸入病例17例（陝西4例，上海3例，四川3例，江蘇2例，北京1例，天津1例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例），本土病例15例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

本報系聯合報報導，5日晚間7時開始，瑞麗市風險地區做出調整，3個高風險地區在姐告國門社區；團結村委會金坎、弄喊片區（瑞麗大道以南）；仙客巷和光明巷居民小組。

中風險地區有6個，包含鑫盛時代佳園社區，瑞京路紅磚廠，星河藍灣社區，雙卯村民小組，下弄安村民小組，珠寶街老食品廠家屬區。其他地區為低風險地區。

大陸邊境城市瑞麗爭分奪秒全力抗疫，圖為醫護人員在杭瑞高速瑞麗東收費站值守。（新華社）

另據央視新聞客戶端報導，近年來，在雲南瑞麗市生活、工作的緬甸 籍人口眾多。瑞麗發生疫情後，雲南省、德宏州、瑞麗市三級外事系統立即啟動應急預案，招募緬語翻譯志願者投入核酸採樣、流調溯源、轉運救治和疫苗 接種等各項防控工作。

目前，瑞麗全市已有千餘名緬語翻譯志願者投入防控一線，為數萬緬籍人員提供服務。

報導指出，在瑞麗市外籍人員服務管理中心疫苗接種點，4月3日一天時間就有1萬5000人進行疫苗接種。翻譯志願者梁羽表示，其主要工作一是為緬甸籍接種者量體溫，二是告知緬籍人士疫苗接種的提前告知書，三是在緬籍人員和醫務人員疫苗接種的時候，醫務人員對緬籍接種人員的要求，要準確地做到翻譯。