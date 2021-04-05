一晚1200元坐地起價？ 泰山山頂酒店遊客擠廁所過夜

網曝泰山山頂賓館坐地起價，學生扎堆擠廁所過夜。（取材自北晚新視覺）

清明假期不少景點迎來旅遊小高峰，網民爆料泰山山頂南天門附近住宿1200元一間，不少遊客在廁所過夜；消息上了熱搜，網民看到現場畫面後吵翻了，有人批評業者趁機抬價；有人則認為上海迪士尼 酒店一間雙床房5800也沒人喊貴，出門一定要做好攻略，「黃金周小長假在泰山上有個地方坐下就是燒高香了」。

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綜合新京報、證券 時報網報導，泰山景區回應「遊客擠廁所過夜」表示，「山上住宿確實有上千的，但也有兩百多的，費用是工商部門定價，受工商部門監管。」此外，泰山每天限流8.55萬人，目前的客流是屬於正常。

泰山景區表示，選擇夜登泰山的多為青年遊客，他們大多會自帶或租借棉服，窩在牆角、山坳、山洞、衛生間等避風處，以露宿山頂的方式等待日出，這也是多年來夜間登泰山群體的普遍現象。由於泰山晝夜溫差大，部分賓館、飯店會暫時開放餐廳、會議室等，為沒有預定到客房的遊客提供明碼標價的有償消費服務，讓遊客可以在室內避風御寒、臨時休息。

針對山頂賓館房價 問題，泰山風景區表示，山頂賓館雙人標間淡季房價約為200-1200餘元不等，旺季價格因供求關係有一定波動；並稱堅決嚴懲坐地起價、擅自漲價的不法商戶，也歡迎社會各界對景區工作進行監督、舉報。還透露，市場監管部門未接到山頂賓館「坐地起價」、單方違約等方面的投訴；提醒計畫夜間登山的遊客務必提前預訂房間、帶足禦寒衣物，優先推薦白天進山遊覽。

有網民表示，「凌晨一點開始爬，到頂正好看日出，多好，省一千多元，這樣不香嗎？」「那是按星級標準建設的賓館好不好…如果想在泰山頂住宿，50塊錢的都有，就是條件差些唄，自己不想花錢還想住好的，就不要出來旅遊了。」

更有網民公允指出，「如果是提前定預定臨時漲價，那是不對的，但是沒有提前預定那就是要一萬也沒轍；價格是市場供需規定的，如果要1200全空著也是人家自己賠錢，沒人逼著咱必須住。」