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喜上加喜…蘇州大媽養子婚禮 新娘竟是失散多年閨女

中國新聞組／北京5日電
江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。新娘看到自己的婆婆成了媽媽，激動地掩面而泣。（視頻截圖）
江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。新娘看到自己的婆婆成了媽媽，激動地掩面而泣。（視頻截圖）

江蘇蘇州日前一場婚禮，婆婆居然從新娘手上的胎記發現，兒媳婦竟是自己失散多年的親生女兒，兩人現場相擁而泣。幸好新郎是領養來的，一場婚禮「雙喜臨門」，網友直呼「 電影都不敢這麼拍」。

綜合媒體報導，多年前一場意外，蘇州這位大媽唯一的女兒丟失了。之後大媽收養了一名小男孩，夫妻倆把這個孩子當作親生兒子一樣對待，辛辛苦苦把他養大成人。

江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。新...
江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。新娘看到自己的婆婆成了媽媽，激動地掩面而泣。（視頻截圖）

孩子到了談婚論嫁的時候，母親給他張羅了一個樣貌人品都不錯的女孩，相親之後，很快就定下了結婚的日子。

由於多年來大媽時刻惦記女兒，總會習慣性地觀察年輕女子手上的胎記。沒想到在婚禮現場，大媽發現新娘子手上有一個明顯的胎記。一下子懵掉了，等回過神來，她一把拉住親家母急著問：「你這個女兒是不是親生的？」親家母說：「你怎麼知道？我記得沒有和你們說過。」

經過了解，原來新娘子正是大媽失散多年的親生女兒。婚禮變成了認親現場，母女二人緊緊相擁，抱頭痛哭。

母女重逢是好，但小夫妻竟然變成了親兄妹？大媽立刻澄清，兒子是自己領養的，兩人並沒有血緣關係。於是這場婚禮變成了親上加親，婆媳是親母女，新郎反而成了女婿。

對於這一樁喜事，在網上短時間內評論就達幾千。網友紛紛送上祝福，「這是多大的福報？」「不是一家人，不進一家門」，但也有網友懷疑，「你第一天見兒媳婦嗎？」「別鬧，眼鏡都快掉下來了」。

江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。女...
江蘇蘇州一名女子在參加領養兒子的婚禮時，發現兒媳婦竟是自己從小走失的親生女兒。女兒激動掩面而泣。（視頻截圖）

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