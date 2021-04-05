疆民用北斗放牛 網友為BBC下標：監控隱私連牛都不放過

牧民使用北斗衛星放牧系統，每隻牛的耳朵上都裝有定位耳標芯片。(取材自觀察者網)

近日，BBC駐京記者沙磊宣稱「安全隱憂」離開中國 、BBC被北京當局砲轟新疆 報導「造假」之際，一則「新疆牧民坐在家裡就能放牛」的新聞，也扯上了BBC，中國網友神吐槽：BBC連夜趕稿「侵犯牛權」…對BBC的批判味十足。

觀察者網報導，最近有媒體報導，新疆地區引進了北斗定位放牧系統，發給部分牧民免費試用，只用手機 就能定位牛群位置。於是牧民們足不出戶就能放牛，而且他們再也不用擔心牛兒跑丟，找牛找得昏天地暗，還能得閒去包塊地耕種，多得一份收入。

這原本是則好消息，代表新疆人民的日子越過越好，可是有網友想起了外媒的角度往往很另類，於是先發制人，就此事嘲諷曾「抹黑」新疆的BBC、CNN等外媒，還虛擬標題--「震驚！監控隱私連牛都不放過」！

「牛羊跟著水草走，牧人跟著牛羊走」是傳統牧區生活的寫照。但據央視新聞3日報導，在新疆阿勒泰的戶外放牧時間，青河縣的一位牧民卻安穩地坐在家裡看電視，絲毫不擔心在外覓食的20多隻牛走失。

原來他使用了北斗衛星放牧系統，每隻牛的耳朵上都裝有定位耳標芯片(晶片)，只要一部手機就能查看牛的位置。哪隻牛在吃草、吃的什麼草、在什麼地方吃草……全都一目了然。

說起這事，就要回到去年10月，當時青河縣引進了北斗定位放牧系統，發給縣裡部分牧民免費試用推廣，「遠程放牧」效果甚佳。

將定位耳標芯片安裝在牛、羊的耳朵上，通過網絡信號傳輸到牧民手機，牛羊的實時距離、位置在手機上就能一覽無遺。還有一鍵導航沿途尋找牛羊的功能，有效改變了傳統放牧方式。

過去牧民找牛群時要日行幾十公里，每年為了找牛群，摩托車燒油錢就要上萬元。現在用上北斗，牧民們省錢又省力。

同樣，在新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖縣，已經有1000多峰駱駝戴上了北斗衛星導航項圈，牧民們也在家裡「遠程放牧」。

由於駱駝喜歡在戈壁灘上自由放養，往年牧民要麼跟駱駝一起住進戈壁灘裡，要麼隔三岔五就要進行一次尋找駱駝的艱難任務。

使用北斗系統後，冬天牧民們再不用冒著刺骨的寒風，在戈壁灘上時刻跟在駱駝屁股後面了，一個手機就可以遠程實時掌握駝群的位置和移動速度。

「科技改變生活，這讓許多牧民感慨，一個手機能辦很多事，牧民生活越來越好…」，對於新疆牧民用北斗放牧這個話題，中國網友似乎無法單純高興就好，不少人費心揣測外媒的「解題思路」；還幫忙下標：侵犯新疆牛的牛權、限制新疆牛的自由、窺探新疆牛的隱私……直接叫BBC、CNN都過來抄！