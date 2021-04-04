四川眉山一家14代 為宋丞相守墓800多年

虞家後代和宋家人一起合影（翻拍）。（取材自封面新聞）

四川眉山仁壽縣虞丞鄉玉屏山上，坐落著一座大墓，墓地的主人是南宋丞相虞允文，91歲的宋克成與52歲的兒子宋建彬，則是這座墓地的守護人。因為「宋氏不絕，守墓不止」這句祖訓，宋克成守墓78載；回溯歷史，宋氏家族14代人已在此守護800餘年。

封面新聞報導，91歲的宋克成雙目渾濁，耳朵也不大聽得見，說起南宋丞相虞允文的抗金事蹟，卻如數家珍。「虞允文去世的時候，皇帝讓宋氏守墓，就是我的先輩。」這是他從父母口中了解到的家族使命。

墓地前的「虞允文簡介」中描述：「虞允文死後第四年（1178年），孝宗皇帝下詔，指派一宋人家開始守墓，並賜予墳墓周圍幾十畝土地，不派一物，不納稅、不抽丁，並配羊角文、梭鏢等。」從那時起，宋家世代守墓，至今已有800餘年。

宋克成六歲時父親過世，13歲那年，母親喊他在父親的遺像前跪下，交代：「我們宋家輩輩代代都在守丞相墓。為什麼守？因為『宋氏不絕，守墓不止』的祖訓，你必須遵照！」就這樣，作為三兄弟中的老么，宋克成成為家族第13代守墓人。

「我剛開始也不願意守墓啊，想出去闖闖。」他確實有過三次不錯的闖蕩機會：第一次是考上鄰縣的初中，可以通過唸書改變人生；第二次是抗美援朝徵兵，可以通過參軍走出大山；第三次是趁著大建工廠的風潮外出務工。不過他三次都沒走成，只因母親一句「墓地離不開人」。

上世紀80年代，盜墓現象猖獗，仁壽縣文物機構特地給宋克成配了一支火銃，沒想到還真起了大作用。

1999年4月的一天夜裡，六個盜墓賊闖入墓地，宋克成被狗吠驚醒，趕忙叫醒兒子，拿起火銃往墓地跑，宋克成沖天鳴槍震懾，對方五人聽到槍聲逃竄，一人被父子倆扭送至派出所。

有了這次經歷，宋克成更不敢離開墓地半步。78年裡，他唯一一次出遠門，是2000年去河北看望女兒。2016年，宋克成把在外務工的兒子宋建彬喊回家，將家族守墓重任傳至第14代。

虞丞墓上的幾棵柏樹，是宋克成於上世紀60年代親手種下的，幾十年來，大樹為墓地遮風擋雨，宋克成也從青蔥少年變成耄耋老人。唯一不變的是，宋氏家族的守墓使命，仍在代代相傳。