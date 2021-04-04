我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看 身邊有另一人

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

四川眉山一家14代 為宋丞相守墓800多年

中國新聞組／北京4日電
虞家後代和宋家人一起合影（翻拍）。（取材自封面新聞）
虞家後代和宋家人一起合影（翻拍）。（取材自封面新聞）

四川眉山仁壽縣虞丞鄉玉屏山上，坐落著一座大墓，墓地的主人是南宋丞相虞允文，91歲的宋克成與52歲的兒子宋建彬，則是這座墓地的守護人。因為「宋氏不絕，守墓不止」這句祖訓，宋克成守墓78載；回溯歷史，宋氏家族14代人已在此守護800餘年。

封面新聞報導，91歲的宋克成雙目渾濁，耳朵也不大聽得見，說起南宋丞相虞允文的抗金事蹟，卻如數家珍。「虞允文去世的時候，皇帝讓宋氏守墓，就是我的先輩。」這是他從父母口中了解到的家族使命。

墓地前的「虞允文簡介」中描述：「虞允文死後第四年（1178年），孝宗皇帝下詔，指派一宋人家開始守墓，並賜予墳墓周圍幾十畝土地，不派一物，不納稅、不抽丁，並配羊角文、梭鏢等。」從那時起，宋家世代守墓，至今已有800餘年。

宋克成六歲時父親過世，13歲那年，母親喊他在父親的遺像前跪下，交代：「我們宋家輩輩代代都在守丞相墓。為什麼守？因為『宋氏不絕，守墓不止』的祖訓，你必須遵照！」就這樣，作為三兄弟中的老么，宋克成成為家族第13代守墓人。

「我剛開始也不願意守墓啊，想出去闖闖。」他確實有過三次不錯的闖蕩機會：第一次是考上鄰縣的初中，可以通過唸書改變人生；第二次是抗美援朝徵兵，可以通過參軍走出大山；第三次是趁著大建工廠的風潮外出務工。不過他三次都沒走成，只因母親一句「墓地離不開人」。

上世紀80年代，盜墓現象猖獗，仁壽縣文物機構特地給宋克成配了一支火銃，沒想到還真起了大作用。

1999年4月的一天夜裡，六個盜墓賊闖入墓地，宋克成被狗吠驚醒，趕忙叫醒兒子，拿起火銃往墓地跑，宋克成沖天鳴槍震懾，對方五人聽到槍聲逃竄，一人被父子倆扭送至派出所。

有了這次經歷，宋克成更不敢離開墓地半步。78年裡，他唯一一次出遠門，是2000年去河北看望女兒。2016年，宋克成把在外務工的兒子宋建彬喊回家，將家族守墓重任傳至第14代。

虞丞墓上的幾棵柏樹，是宋克成於上世紀60年代親手種下的，幾十年來，大樹為墓地遮風擋雨，宋克成也從青蔥少年變成耄耋老人。唯一不變的是，宋氏家族的守墓使命，仍在代代相傳。

宋克成（右）、宋建彬（左）一起巡護墓園。（取材自封面新聞）
宋克成（右）、宋建彬（左）一起巡護墓園。（取材自封面新聞）
位於四川眉山仁壽縣的虞丞墓。（取材自封面新聞）
位於四川眉山仁壽縣的虞丞墓。（取材自封面新聞）
宋克成（左）告誡兒子宋建彬（右）要好好守墓。（取材自封面新聞）
宋克成（左）告誡兒子宋建彬（右）要好好守墓。（取材自封面新聞）

上一則

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

下一則

中國推新疆歌舞片 官媒稱靈感來自La La Land

延伸閱讀

死不起…中國墓地1平米以下萬金難求 北上廣最高30萬元

死不起…中國墓地1平米以下萬金難求 北上廣最高30萬元
風水寶地~蓮花山陵園 緬懷逝者旺子孫

風水寶地~蓮花山陵園 緬懷逝者旺子孫
森林防火 四川涼山州進入臨戰狀態

森林防火 四川涼山州進入臨戰狀態
火鍋店勸鄰座男勿吸菸 四川女子被潑不明液體

火鍋店勸鄰座男勿吸菸 四川女子被潑不明液體

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書
雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊
這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀