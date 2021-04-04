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中國網路祭祀亂象…活人被建墓、香火榜刷轎車、別墅

記者戴瑞芬／北京4日電
中國網路祭祀平台遍地開花，不料今年清明上網，網友發現有活人被建了一塊網墓。(取材自新華網)
中國網路祭祀平台遍地開花，不料今年清明上網，網友發現有活人被建了一塊網墓。(取材自新華網)

中國去年因為新冠疫情鼓勵網上慎終追遠，網路祭祀平台遍地開花，不料卻興起多活人被祭拜、烈士隨意「封」、紀念館裡刷「汽車」等奇葩亂象。

今年清明上網，網友發現有活人被建了一塊網墓，原本免費建館的服務卻打出香火排行榜，利用虛擬祭品「吸金」，除了香燭鮮花還可刷豪華轎車、私人飛機、高級別墅等。

新華社報導，不少人清明網路祭祀發現，「網頁上墓碑不僅有我的照片、真實姓名，底下還放了供品。」令人頭皮發麻。媒體檢索多個網路祭祀平台發現，惡搞確實可以輕鬆得逞。註冊這類網路祭祀平台的過程幾乎沒有審核，一個手機號快速註冊，建館資訊隨意填寫。

報導指，網路祭祀平台大都設置了烈士紀念館，但點開發現，烈士紀念館裡並非都是真正的英烈，一些虛構的電視劇角色，甚至有地方惡霸也同入烈士紀念。

更糟的是，打著免費建館卻處處收費，利用虛擬祭品吸金。變相的收費服務裡，包括標價頗高的豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手錶等，還有如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。

新華社報導，現實中的攀比和奢靡風氣也傳染到祭祀平台。在一些平台的收費服務裡，充斥著標價頗高的豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手表等。不僅如此，一些封建迷信的祭祀用品如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。

為鼓勵用戶充值，一些祭祀平台設置「香火」排行榜，祭拜品越多，紀念館排名越高。點開「故人居親情在線」的小程序，香火榜、親情榜掛在首頁。網站介紹顯示：建館用戶自身消費的是孝愛值，別的用戶消費的是親情值，孝愛值和親情值的總和是香火值。多消費，紀念館的排名才能靠前。

中國網路祭祀平台利用虛擬祭品吸金。變相的收費服務裡，胞擴標價頗高的豪華汽車、私人...
中國網路祭祀平台利用虛擬祭品吸金。變相的收費服務裡，胞擴標價頗高的豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手表等，還有如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。(取材自新華網)

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