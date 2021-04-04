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清明小長假中國人「補償式返鄉」 鐵路將載5000萬旅客

中國新聞組／北京4日電
中國國家鐵路集團有限公司披露，為期4天的鐵路清明小長假運輸2日啟動，4月2日至5日，全國鐵路預計發送旅客4970萬人次。(中新社)
中國國家鐵路集團有限公司披露，為期4天的鐵路清明小長假運輸2日啟動，4月2日至5日，全國鐵路預計發送旅客4970萬人次。(中新社)

昨日是中國清明小長假首日，也是中國就地過年後第一個連假，各地機場、火車站、長途巴士站、碼頭均出現旅客出行高峰。全國鐵路預計四天的小長假，將接載旅客約5000萬人次，機票預訂量已是2019年同期的1.3倍。有分析認為，之前國家提倡「就地過年」，現在則掀起「補償式返鄉」熱潮。

香港01報導，攜程網數據顯示，今年清明節預計將有1億人次出遊，約達2019年同期的9成水平，也是2020年清明出遊人次的兩倍多。據國鐵集團資料，全國鐵路2日至下5日預計發送旅客4970萬人次，較2019年同期減少8%。

至於機票方面，據飛豬數據顯示，清明和「五一」的機票價格，均已恢復到2019年同期水平。

界面新聞報導，長假第一天上午，北京火車站站前廣場早已摩肩擦踵，全是拎著大小包行李的旅客。

準備回東北的老張說，受到疫情影響，他去年一整年都留在北京工作，農曆年也沒回老家，也因此存了不少假，趁著這次清明連假，總算能回去看看父母。

Echo和Jullie則是在北京工作的白領情侶，同樣從農曆年就「坐困愁城」的兩人，打算趁著連假到秦皇島旅遊。Echo說，「悶了好幾個月，總算可以去北京以外的地方走走了」。

新京報則引述中國鐵路上海局集團有限公司昨天公布的資料表示，連假期間，長三角地區城際和周邊短途客流占比較大，主要以旅遊、探親、掃墓為主，集中在高鐵3小時交通圈內。

受到就地過年政策影響，許多在北京工作的中國民眾紛紛在這次清明連假返鄉。圖為北京火...
受到就地過年政策影響，許多在北京工作的中國民眾紛紛在這次清明連假返鄉。圖為北京火車站3日上午旅客人潮。(中央社)

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