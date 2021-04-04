死不起…中國墓地1平米以下萬金難求 北上廣最高30萬元

中國墓地愈掃愈貴，不足一平方公尺的墓地萬金難求，「家族墓園」的價格甚至高達400萬元。(歐新社)

清明掃墓，中國 墓地愈掃愈貴，不僅價格變動堪比房價，不足一平方米的墓地更是萬金難求；有墓型一年漲價2.2萬（人民幣，下同），「家族墓園」售價甚至高達400萬元。其中，北京 、上海、天津、廣州等地的墓地最高價都在20萬元以上，上海最高30萬元，趕超最火熱的學區房。

今年「兩會」期間，安徽省人大代表崔建梅建議，加快修訂國務院「殯葬管理條例」，明確「取消經營性公墓建設，全面推行公益性公墓建設」。崔建梅在提案中表示，墓地開發比房地產更加暴利。天價墓地頻現，部分地區竟出現「死不起、葬不起」的情況。

中國青年報報導，北京最普遍的面積不超過一平方米的雙穴墓，價格在幾萬元至幾十萬元不等，趕超北京平均房價。

報導指出，位於京郊西五環邊的北京市福田公墓，不到一平方米的傳統墓地售價在20萬元左右。在北京規模較大、安葬骨灰數量較多的太子峪陵園，在售的雙穴墓地價格從9.5萬到20萬元不等，均不包括墓碑刻字和安葬服務。

殯葬行業的整體服務範圍包括遺體處理、墓地服務、殯儀服務等，市場規模最大的還是墓地市場。騰訊網報導，殯葬業暴利存在很多問題，比如壟斷性強、土地稀缺，市場規範不完善等。

中新經緯報導，即使受到新型冠狀病毒疫情及經濟環境的衝擊，殯葬服務業的毛利率 仍高企。例如「殯葬第一股」福成股份，2020年該業務的毛利率同比減少了6.13個百分點，但仍為81.01%。售價最貴的德門吉慶碑今年價格為16.8萬元，較2020年上漲了2.2萬元。

中國最大殯葬上市企業福壽園2020年收益18.93億元，同比增長2.3%；收入支柱墓園服務全年收益15.79億元，占總收益的八成以上。出售墓位是墓園服務收益最大組成部分，2020年銷售墓位較2019年減少1452個，收益卻高於2019年的14.20億元，達14.32億元。福壽園在年報中稱，2020年經營性墓位平均銷售單價上升約9.7%。