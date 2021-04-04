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第一次！中國國藥新冠疫苗 獲歐盟GMP認證

中國新聞組／北京4日電
國藥新冠疫苗獲歐盟認證。圖為匈牙利2月24日起開始接種國藥集團中國生物新冠疫苗，成為首個使用中國疫苗的歐盟國家。(新華社)
國藥新冠疫苗獲歐盟認證。圖為匈牙利2月24日起開始接種國藥集團中國生物新冠疫苗，成為首個使用中國疫苗的歐盟國家。(新華社)

國藥集團中國生物北京生物製品研究所生產的新冠疫苗，1日獲匈牙利國家藥品審批監管機構頒發新冠滅活疫苗歐盟GMP證書。媒體報導，這是中國史上首個在歐盟國家獲批使用和GMP認證的疫苗產品，使中國新冠疫苗成為全球公共產品邁出新的一步。

環球時報報導，匈牙利國立藥學與營養研究所今年1月間認定國藥集團生產的滅活疫苗符合歐盟標準，並允許應急使用。匈牙利國家藥品審批監管機構3月間接到國藥集團提交的相關後續報告後，1日按照歐盟監管標準和規則，做出頒發國藥新冠滅活疫苗歐盟通用GMP證書的決定。

報導說，這是中國歷史上首個在歐盟獲批使用和GMP認證的疫苗產品，邁出了中國新冠疫苗成為全球公共產品新的一步。

此前，匈牙利於今年2月24日起開始接種國藥集團中國生物新冠疫苗，成為首個使用中國疫苗的歐盟國家。匈牙利總統艾德、總理歐本先後都接種了國藥新冠疫苗。國藥新冠疫苗全球供應和接種雙雙已突破1億劑，在全球範圍內54個國家和地區投入使用。

香港01報導，中國醫藥公司科興生物2日宣布，該公司已完成建設第三條疫苗生產線，新冠疫苗的生產能力因此翻倍，年產量可達20億劑。包括中國在內，目前科興生物已向20多個國家或地區投放了2億劑Coronavac疫苗，獲得30多個國家或地區的產品銷售授權。

另據新華社報導，蒙古國政府採購的首批中國新冠疫苗2日晚運抵首都烏蘭巴托。蒙古國外交部長巴特策策格在交接儀式上致辭說，在蒙古國抗疫嚴峻時期，中國先是無償援助蒙方疫苗，此次又在短時間內提供蒙方所購的首批中國疫苗，助力蒙古國抗疫和恢復經濟，蒙方對此表示衷心感謝。

此前，由中國政府和中國人民解放軍援助的新冠疫苗2月22日也已運抵烏蘭巴托。

疫苗 中國 歐盟

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