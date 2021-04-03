網上徵女友被「貌」犯 山西小伙起底…竟是清華大佬

山西小伙張崑瑋的徵友帖，意外在網上炸了鍋。（取材自觀察者網）

一則山西小伙的徵友帖，日前在豆瓣上意外炸了鍋。主角在家鄉山西教書，是個「斜槓」青年，靠著教競賽、寫程序「業外收入」，月收入達人民幣5萬元。對另一半的要求也很簡單，那就是願意在晉中一帶發展。

觀察者網微信 公眾號報導，如北一則「人畜無害」徵友帖，卻稀里糊塗地被部分網友們噴了起來，不少人把帖子收藏到了「矮矬窮劣質氣囊實錄」、「金針菇的故事」、「中華男 性魅力時刻」等等的有「女拳」 特色的豆列中。還有不少酸言「他為啥明明那麼普通，卻又那麼自信啊」、「 相由心生，可見他的人品可能也不咋行」，甚至還有人從當事人的照片，就看出了這位山西老哥的「精神貧瘠」。

報導指出，網路上的「噴子們」或許並不知道，這位被他們稱為「精神貧瘠」的徵友老哥在圈內其實小有名氣，甚至可以被稱為「大佬」。 這位山西小伙名叫張崑瑋，當年正在讀高中的他，就因為獲得了全國信息學奧賽金牌，被直接保送到了清華大學。而在大二的時候，又轉到「中國 英才在清華，清華英才在姚班」中的清華姚班（清華學堂計算機科學實驗班）。他還發明了「zkw線段樹」（一種無遞歸、代碼簡單，效率極高的線段樹實現）。

另外，張崑瑋畢業後去了摩根大通和谷歌上班，據說年薪都是在數百萬的級別，但他認為這些東西其實並不是他想要的，因此最後選擇回山西當了老師。

張崑瑋日前在豆瓣發了一篇長文，回應這次徵友引發的一系列事情。張崑瑋說：「第一次發帖的時候，月薪3000，我說，我會有很多很多的時間來陪你。那時得到的是嘲諷，說沒錢就不配找女朋友。我第二次發帖的時候，月入5萬，為了這些柴米油鹽，每天忙得不可開交。結果又有人說，你不能這麼忙，你要花時間做自我管理。我很好奇我未來第三次發帖時候，又會有人說些什麼。」