小學生應睡足10小時 教部下「睡眠令」：作業、遊戲全讓路

中國教育部2日宣布，為保證中小學生享有充足睡眠時間，近日已下發通知，明定小學生每天睡眠時間應達到10小時。圖為哈爾濱一所小學的學生進行課前晨讀。（中新社）

為保證中小學生享有充足睡眠時間，促進學生身心健康發展，中國教育部 近日發出「關於進一步加強中小學生睡眠管理工作的通知」，明定小學生每天睡眠時間應達到10小時，初中生應達到9小時，高中生應達到8小時。

「通知」要求省級教育行政部門要結合實際統籌安排學校作息時間，小學上午上課時間一般不早於早上8時20分，中學一般不早於早上8點。「通知」明確要求：作業、校外培訓、遊戲都要為學生睡眠讓路，「通知」還為此提出了三個「中斷機制」。

中新網報導，第一個是作業「中斷」，要求小學生在校內基本完成書面作業、中學生在校內完成大部分書面作業，個別學生經努力到就寢時間仍未完成作業的，家長應督促按時就寢不熬夜，確保充足睡眠。

第二個是校外培訓時間「中斷」，要求校外線下培訓結束時間不得晚於晚上8時30分，線上直播類培訓結束時間不得晚於晚上9時，不得以課前預習、課後鞏固、作業練習、微信 群打卡等任何形式布置作業。

第三個是遊戲「中斷」，要求各地教育部門按照管理權限，會同相關部門採用技術手段加強監管，確保每日晚上10時到次日早上8時不得為未成年人提供遊戲服務。

上海交大醫學院兒童睡眠障礙診治中心主任、中國醫師協會睡眠醫學專委會兒童睡眠學組組長江帆表示，研究顯示犧牲睡眠時間用於學習並不能換來學業成績的提高，反而會造成執行功能等廣泛損害，影響兒童青少年的學業表現。他建議家長對兒童使用電子產品採取適當限制措施，同時也要以身作則，自覺維持良好作息，讓兒童明確認識到睡眠的重要性。