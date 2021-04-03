雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

有網友表示，為了喝一杯茶顏悅色奶茶，已經排隊超六小時。（取材自每日經濟新聞／深圳報業視頻截圖）

一間「網紅奶茶店」居然引來6萬人排隊，一杯奶茶更高達500元人民幣（下同，約76美元）！湖南長沙知名奶茶品牌「茶顏悅色」首次進軍廣東深圳，2日開店當天，排隊號碼牌發逾6萬張，由深圳到長沙南的高鐵車程約3小時，有網友笑稱應直接坐高鐵去長沙，「說不定喝完回來還在排」。

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南方都市報報導，「茶顏悅色」與餐飲企業「超級文和友」合作，在深圳開設快閃店，為期三個月，每人限購2杯；開業前一天，網上已出現大批黃牛代購，開業首日，凌晨4時就有人排隊，人龍越排越長，甚至出動交警管制交通。

報導指出，開業當天號碼牌發逾6萬張，有網友表示，為了喝一杯「茶顏悅色」奶茶，排隊超過6小時；現場還有代購拿著奶茶向門外排隊巿民叫賣，一杯售價500元。

由於排隊盛況太驚人，有網友表示，「這奶茶補腦子嗎？」還是「喝了能長生不老？」報導說，茶顏悅色確實不能帶來長生不老，但對於年輕人來說，排隊幾個小時拿到奶茶那一刻，拍張上揚45度以天空為背景的照片發到朋友圈，似乎就足以成為朋友圈的話題；這無關傳統價值觀的「值不值得」，單純就是一場消費狂歡。

每日經濟新聞報導，鮮茶店「茶顏悅色」2013年創立，注重包裝及飲品視覺設計，在長沙有逾290間門巿，全是總公司直營，不接受加盟及代理；去年首度衝出長沙，進軍湖北武漢 ，創出排隊8小時紀錄。

2019年，「茶顏悅色」先獲得小米 科技執行長雷軍擔任董事長的順為資本投資 ，同年再獲蘇州元初入股，杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司是「蘇州元初」股東之一，這也被媒體解讀為「阿里間接投資茶顏悅色」。