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田徑運動員鄭妮娜力入籍中國 遭加國右翼媒體妖魔化

中國新聞組╱北京3日電
加拿大媒體《國家郵報》刊登文章，抨擊有著華裔血統的加拿大田徑運動員鄭妮娜力入籍中國。（取材自環球時報）
加拿大媒體《國家郵報》刊登文章，抨擊有著華裔血統的加拿大田徑運動員鄭妮娜力入籍中國。（取材自環球時報）

前不久，中國跳高名將鄭鳳榮的外孫女、有著華裔血統的加拿大田徑運動員鄭妮娜力（Nina Schultz）正式加入了中國國籍，希望能代表中國參加今年的東京奧運會，並彌補當年姥姥未能參加奧運會的遺憾。

然而，一些加拿大的右翼媒體和反華勢力竟因此開始詆毀、妖魔化這名年僅22歲少女。

環球時報報導，早在中加關係惡化前的2017年，鄭妮娜力就已經決心加入中國國籍為中國比賽，並在當時就已經開始著手辦理相關手續。可在加拿大媒體越發偏執和反華的背景下，鄭妮娜力純潔的理想，卻難逃惡毒的政治污衊。

報導稱，加拿大的右翼媒體《國家郵報》刊登一篇文章，攻擊鄭妮娜力，不僅暗示她不懂「政治」，選擇在中加關係最緊張的情況下入籍中國，還和反華勢力一起用涉及新疆和香港的政治謠言，對她入籍中國的選擇進行污名化。

此外，《國家郵報》還採訪了一個名叫Ivy Li的加拿大籍亂港分子Ivy Li。報導指出，這力名亂港分子用充滿煽動性的口吻宣稱：「像鄭妮娜力這種有中國大陸家庭背景的人，是中國的統戰部重點影響的對象。」甚至責問起了鄭妮娜力：「如果你知道中國在『系統性地強姦和折磨』維吾爾婦女，你還會入籍中國嗎？」

不過，比起這家加拿大媒體和反華勢力對鄭妮娜力的攻擊，加拿大田徑隊的總教練Glenroy Gilbert對此事的態度倒更像是一個成熟的正常人的反應。他說，雖然他很希望這位冉冉升起的田徑之星留在加拿大為加拿大效力，但他和加拿大田徑隊不會因為鄭妮娜力選擇代表中國比賽而不快和責怪她。

但悲哀的是，這篇報導的評論板塊裡也充斥著加拿大的網路暴民和反華勢力對這位22歲少女的惡毒攻擊，「既然你選擇為中國比賽，那你就留在那裡吧。加拿大不需要你。」「好好享受在中國那個專制的警察國家裡生活吧。」

有網民更篤定她將來一定會後悔，並會求著加拿大政府「救」她離開中國。

加拿大《國家郵報》採訪的Ivy Li。（取材自環球時報）
加拿大《國家郵報》採訪的Ivy Li。（取材自環球時報）

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