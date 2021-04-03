中國再爆非洲豬瘟 重創北方養豬業 南方也拉警報

中國的非洲豬瘟疫情尚未平息，而今年首季爆發的疫情，已造成中國北方養豬業的種豬數量至少大減20%。圖為豬隻示意圖。（路透）

路透引述消息人士和分析師說，今年爆發的一波非洲豬瘟疫情 ，導致中國 北方養豬行業的種豬數量至少下降20%，損失程度超出預期，並可能進一步衝擊南方養豬業。

據報導，這一估算說明，非洲豬瘟疫情在沉寂一年多後，於今年第一季捲土重來，並將使中國養豬業的復原遭受重創。2018年8月爆發的疫情導致中國養豬業的生豬存欄數量在一年內損失一半。

報導說，隨著生豬數量減少和大型養豬場提早宰殺病豬以阻止疫情擴散，非洲豬瘟的影響在2019年底有所緩和，但是異常寒冷的冬季、經過一年恢復後豬隻密度提高以及出現豬瘟新病毒株，導致中國東北、北部以及河南省出現新一波疫情。河南是中國排名第三的養豬大省。

路透引述飼料生產商Wellhope-De Heus Animal Nutrition首席技術官Jan Cortenbach表示，因為第一季爆發非洲豬瘟，中國北部和東北省份「至少20%的存欄受到影響，甚至可能是25%」。

中國的方正中期期貨3月29日發表報告說，河南能繁母豬損失在20%至30%左右，而且損失可能「無法逆轉」。

北京 東方艾格農業諮詢有限公司3月的一項報告則指出，中國北方3月的母豬存欄較2月下降25%至30%。

一家為大型生豬生產商供貨的駐中國企業經理說，「感覺像是2018年、2019年重演」。

他說，近幾個月中國北方幾個客戶損失了數千頭母豬，有些客戶損失了一半以上的種豬。

對於路透有關「非洲豬瘟疫情反彈和冬季期間出現的重大損失」問題，中國農業農村部未予回覆。