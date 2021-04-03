H&M官網遭舉報有「問題中國地圖」被約談 央視嗆別碰底線

位於北京三里屯的H&M。(記者呂佳蓉／攝影)

瑞典大型連鎖服裝零售店H&M 深陷新疆棉風暴之際，中國 網民向管理部門舉報，H&M官網存在「問題中國地圖」，上海市規畫和自然資源局立即通知其迅速改正，並且對H&M進行聯合約談。官媒央視再度批評H&M，別觸碰中國底線。

據人民日報報導，H&M官網運營企業海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司在接到通知第一時間糾正錯誤後，上海市規畫和自然資源局、市互聯網信息辦公室又對其進行了聯合約談。

報導指出，上海市的這兩個部門在約談中嚴肅指出企業的「違法違規事實」，責令其依法辦網，要認真學習「中華人 民共和國網絡安全法」、「中華人民共和國測繪法」、「地圖管理條例」等法律法規，要求樹牢國家版圖意識，真正做到「規範使用地圖，一點都不能錯」。

兩部門並且要求，企業主要負責人牽頭負責後續整改工作，落實網站內容管理主體責任；管理部門將在今後對此開展督促檢查。該企業則表示，接受管理部門訓誡，將切實開展整改。

最後，這則報導並指，針對網上「問題地圖」，繼續歡迎網民據實舉報。

央視表示，H&M傷疤未好又闖禍。央視並敬告H&M等企業，「別突破底線、觸碰紅線、挑戰高壓線。中國人熱情好客，但不歡迎冒犯核心利益的企業。因爲：中國地圖，一點都不能錯！中國領土，一點都不能少！」