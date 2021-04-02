「爸不可能有這麼多錢」男童機警反詐騙 網：侮辱性強

男童一句「爸爸不可能有這麼多錢」笑翻了眾人。此為示意圖。（取材自ingimage）

安徽一名10歲小男童獨自在家，接到詐騙集團 的電話，對方稱男童爺爺出了車禍 ，又說男童父親「欠了5000萬」，男童本來很焦急，但聽到這句話反而穩了下來，判斷這是詐騙電話，立刻報警。警察 好奇問「怎麼知道是詐騙電話？」他天真妙回：「爸爸不可能有這麼多錢」。

綜合媒體報導，事情發生在3月24日晚上8點左右，安徽淮南市有一名10歲男童在家接到一通電話，對方一開頭就說男童爺爺出車禍，說著說著又提到了男童爸爸「欠了5000萬」，致電給爸爸確認，但卻無人接聽，這時反而冷靜下來，認為「爸爸不可能有這麼多錢」，於是判斷這是詐騙電話。

「爸爸不可能有這麼多錢」這一句話讓警察笑翻了，同時也誇獎男童的警覺性很高；男童表示，因為學校曾經辦過反詐騙講座，所以當下想到是詐騙。當天男童爸爸正在加班所以沒有及時接到電話，下班回去後也表揚了兒子。

事情曝光後，網友也留言笑說「爸爸默默的流下了窮人的眼淚」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「意外傷了爸爸的心」、「爸爸：一時不知道該哭還是該笑」、「好孩子，這一下子全國人都知道你爸沒有那麼多錢了、「警察叔叔都笑了」。