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上海豫園238年藥鋪 改賣奶茶暴紅

記者戴瑞芬／上海2日電
上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店開始賣奶茶。（取材自澎湃新聞）
上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店開始賣奶茶。（取材自澎湃新聞）

奶茶生意好，238歲的上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店，也開始賣奶茶了，和普通奶茶不同的是，童涵春堂的茶飲中加入了人參、枸杞、阿膠、羅漢果、葛根等原料，號稱邊喝奶茶邊養生。

澎湃新聞報導，網紅爆款的新茶飲，其中，九曲荷葉刮油水由荷葉、苦蕎、黑茶等，主打飯後喝清涼解膩；女神膠原玫瑰露以洛神花茶為底，加入玫瑰蒟蒻，富有膠原蛋白。此外，五黑水集齊了黑豆、黑米、黑枸杞、黑芝麻、黑桑椹5種黑色食材，專門針對年輕人的髮際線焦慮。

特別的是，中藥奶茶的用糖，是採用羅漢果糖，甜度是蔗糖的300倍，但0熱量，糖尿病人也可以喝。飲品價格範圍主要在人民幣20到35元（約3到5美元）之間，與喜茶、奈雪の茶等高端奶茶店定價相當。

報導指，杭州國藥年胡慶餘堂早在2016便推出HERBS EXPRESSO（草藥濃縮咖啡），是中國第一家將中草藥製成飲品售賣的線下實體店。當時店里有20種健康漢方草藥飲品，有防感冒，或安神，或養胃等功效，配方都是由胡慶餘堂的中醫團隊專門研發的。但市場並不買單，最後無疾而終。

報導指出，除童涵春堂外，上海豫園正計畫將老字號品牌，包括南翔饅頭店、松鶴樓等擬定文化飲食、酒業、化妝品、服飾、中醫健康、國民腕表、商業與文創等煥新升級，推動國潮產業創新，讓經典再添時尚魅力。

上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店開始賣奶茶。（取材自澎湃新聞）
上海豫園百年老字號童涵春堂中藥店開始賣奶茶。（取材自澎湃新聞）

糖尿病 咖啡 中國

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