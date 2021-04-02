我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊安澤已經出院 將回家休養

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 159人輕重傷

東莞醫院引進麻將機 中風復健利器？網友：病好了錢沒了

中國新聞組／北京2日電
廣東東莞市康復醫院引進自動麻將機來促進患者康復，引起網民熱議。（取材自瀟湘晨報）
廣東東莞市康復醫院引進自動麻將機來促進患者康復，引起網民熱議。（取材自瀟湘晨報）

廣東東莞市康復醫院照顧許多腦中風的患者，最近該院引進了一台復健利器──自動麻將機，話題登上熱搜。有網友說，「病好了錢沒了」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，該院醫護認為，打麻將對腦中風患者的康復能帶來不小的幫助，「打麻將抓牌得動手，可鍛鍊上肢；要動腦，鍛鍊記憶力和認知能力；還要說話，鍛鍊言語能力。關鍵是有趣，不枯燥」。

該醫院神經康復科住院的50多個病人中，有20多人都報名想打麻將。醫護人員每天晚上會安排幾個患者輪流打一會兒，時間不會太長。除了麻將機，該醫院還有卡拉OK、兵乓球桌、跳廣場舞，將各種手段都運用到康復中去。

中國已有多家康復醫院或機構運用麻將來幫助患者康復，長沙湘衡康復醫院治療師在上班時間帶著患者玩麻將，還被患者子女投訴。後來經反復溝通、解釋，家屬已完全理解，並繼續接受玩麻將治療。康復治療師解釋，打麻將並不是喊個三、五人湊一桌，而是結合病人的病情評定，利用麻將為病人設計專屬的康復診療計畫。

浙江嘉興市第二醫院也曾讓中風後半身癱瘓的80歲老伯打麻將，護士介紹，這是在做手指的康復訓練。

另外，打麻將還有利於老年人的心理健康。華中科技大學同濟醫學院和美國喬治亞大學公共衛生學院的聯合研究團隊也曾發現：打麻將有助顯著提高中老年人心理健康水平，降低老年抑鬱症發病率。

廣東東莞市康復醫院引進自動麻將機來促進患者康復，引起網民熱議。（取材自瀟湘晨報）
廣東東莞市康復醫院引進自動麻將機來促進患者康復，引起網民熱議。（取材自瀟湘晨報）

中風 美國 中國

上一則

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

延伸閱讀

「打破沉默」華社徵文賽推動青少年心理健康

「打破沉默」華社徵文賽推動青少年心理健康
頭暈無力是中風前兆？當心「頸動脈阻塞」惹禍

頭暈無力是中風前兆？當心「頸動脈阻塞」惹禍
全台43萬老人困居無電梯公寓 有人中風15年沒出門

全台43萬老人困居無電梯公寓 有人中風15年沒出門

劉松仁傳中風後近照曝光 抱愛犬慶生精神好

劉松仁傳中風後近照曝光 抱愛犬慶生精神好

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
李師傅鼻子上的增生物比鵝蛋還大，已經蓋到了下嘴唇。（視頻截圖）

酒齡40年、喝酒上萬斤…56歲遼寧男長出「象鼻子」

2021-03-27 08:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 159人輕重傷
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多
高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養