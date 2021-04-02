東莞醫院引進麻將機 中風復健利器？網友：病好了錢沒了
廣東東莞市康復醫院照顧許多腦中風的患者，最近該院引進了一台復健利器──自動麻將機，話題登上熱搜。有網友說，「病好了錢沒了」。
來源：YouTube
瀟湘晨報報導，該院醫護認為，打麻將對腦中風患者的康復能帶來不小的幫助，「打麻將抓牌得動手，可鍛鍊上肢；要動腦，鍛鍊記憶力和認知能力；還要說話，鍛鍊言語能力。關鍵是有趣，不枯燥」。
該醫院神經康復科住院的50多個病人中，有20多人都報名想打麻將。醫護人員每天晚上會安排幾個患者輪流打一會兒，時間不會太長。除了麻將機，該醫院還有卡拉OK、兵乓球桌、跳廣場舞，將各種手段都運用到康復中去。
中國已有多家康復醫院或機構運用麻將來幫助患者康復，長沙湘衡康復醫院治療師在上班時間帶著患者玩麻將，還被患者子女投訴。後來經反復溝通、解釋，家屬已完全理解，並繼續接受玩麻將治療。康復治療師解釋，打麻將並不是喊個三、五人湊一桌，而是結合病人的病情評定，利用麻將為病人設計專屬的康復診療計畫。
浙江嘉興市第二醫院也曾讓中風後半身癱瘓的80歲老伯打麻將，護士介紹，這是在做手指的康復訓練。
另外，打麻將還有利於老年人的心理健康。華中科技大學同濟醫學院和美國喬治亞大學公共衛生學院的聯合研究團隊也曾發現：打麻將有助顯著提高中老年人心理健康水平，降低老年抑鬱症發病率。
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