東莞醫院引進麻將機 中風復健利器？網友：病好了錢沒了

廣東東莞市康復醫院引進自動麻將機來促進患者康復，引起網民熱議。（取材自瀟湘晨報）

廣東東莞市康復醫院照顧許多腦中風 的患者，最近該院引進了一台復健利器──自動麻將機，話題登上熱搜。有網友說，「病好了錢沒了」。

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瀟湘晨報報導，該院醫護認為，打麻將對腦中風患者的康復能帶來不小的幫助，「打麻將抓牌得動手，可鍛鍊上肢；要動腦，鍛鍊記憶力和認知能力；還要說話，鍛鍊言語能力。關鍵是有趣，不枯燥」。

該醫院神經康復科住院的50多個病人中，有20多人都報名想打麻將。醫護人員每天晚上會安排幾個患者輪流打一會兒，時間不會太長。除了麻將機，該醫院還有卡拉OK、兵乓球桌、跳廣場舞，將各種手段都運用到康復中去。

中國 已有多家康復醫院或機構運用麻將來幫助患者康復，長沙湘衡康復醫院治療師在上班時間帶著患者玩麻將，還被患者子女投訴。後來經反復溝通、解釋，家屬已完全理解，並繼續接受玩麻將治療。康復治療師解釋，打麻將並不是喊個三、五人湊一桌，而是結合病人的病情評定，利用麻將為病人設計專屬的康復診療計畫。

浙江嘉興市第二醫院也曾讓中風後半身癱瘓的80歲老伯打麻將，護士介紹，這是在做手指的康復訓練。

另外，打麻將還有利於老年人的心理健康。華中科技大學同濟醫學院和美國 喬治亞大學公共衛生學院的聯合研究團隊也曾發現：打麻將有助顯著提高中老年人心理健康水平，降低老年抑鬱症發病率。