「外地人」入上海逾24小時須登記 挨批新疆化

上海收集外來人員資料的新規定4月1日生效。(路透資料照片)

上海4月1日起實施對「在滬停留超24小時人員納入管理服務範圍」，外來人員凡停留超過24小時，必須提交個人資料，違者最高處以人民幣5000元罰款。突然其來的「規定」引發網民質疑此舉是為收集個人資料，是「上海新疆 化」。上海市府回應，「強制登記」是誤讀，登記屬自願行為，不強制要求。

新修訂的「規定」指出，在滬停留超24小時人員納入管理服務範圍。「規定」在原有居住在上海的上海戶籍人員、外省市戶籍人員基礎上，將短暫來滬停留的人員也納入了服務管理，包括來滬就醫、就學、旅遊、公務活動、探親訪友等停留超過24小時的人員，但不包括「一日遊」、公務活動當天往返以及交通中轉等人員。

自由亞洲電台報導，在上海的南韓外商金善指出，她的企業已收到通知，若有人來訪沒有按照新規登記，最高可以罰款5000人民幣。連北京 都沒有實施這樣的規定，她覺得上海新規有新疆化的感覺。

新的「規定」涵蓋範圍極廣。除了明確要求用人單位、職業中介服務機構、市場和超市的經營管理者、房地產 中介服務機構等單位聘用來滬人員提供個人資料，還將旅館業以及其他住宿服務活動中採集的人口信息納入登記範疇，包括入住「民宿」，要求經營者通過「一網通辦平台」登記客人姓名、身份證件種類和號碼。

上海新規在新浪微博相關信息閱讀量達1.6億人次，評論者不計其數。

網民認為目前出門住宿都是要實名制登記，相關數據同步提交到有關部門的平台，上海似乎太緊張了。也有人抱怨若是去住親戚朋友家，登記工作的開展就太麻煩了。

法界人士認為現在是在上海試點，將來一定會推廣到北京、廣州及深圳等大城市。

報導指出，對於新規引發的爭議，上海市政府網站公告，「規定」明確將短暫停留的來滬人員納入實有人口範圍，旨在提昇實有人口服務效能，個人可以根據需求自主、自願登記，不作強制要求。