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湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

中國新聞組╱北京2日電
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

一名20歲小鮮肉據稱自願放棄60萬年薪(人民幣，下同），還賣掉價值40萬的新跑車支付違約金，毅然選擇加入海軍陸戰隊，一時傳為美談，並獲官媒央視網和新華社報導；沒想到網友踢爆，這名鮮肉疑似「網黃」，曾在Twitter上販售疑似同志性愛影片。風向隨即轉變，官媒也急撤報導。

來源：YouTube

香港01報導，引起爭議的小鮮肉名叫劉長江，2000年出生，是湖北恩施春季入伍的新兵，也是一名在讀大學生。劉長江本身是全國健美冠軍、營養師，去年與經紀公司簽約成為網紅，藝名叫「劉楚堯」，擁有超過10萬名粉絲。

報導指出，劉長江成為網紅後年收入超過60萬元，還為自己購入一輛跑車。一個多月前，即將大學畢業的劉長江決定參軍，不僅和公司解約，還賣掉新跑車付違約金。官媒稱，在劉長江心中「一直有一個軍旅夢」，因為劉長江的父親也是軍人出身，「對他而言，比起做網紅，成為一名軍人更有價值」。

劉長江說，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願」，並稱：「參軍光榮，永不後悔！」

不過，劉長江參軍消息廣泛報導後，有網友意外發現，劉長江疑似曾在Twitter出售自己拍攝的同性戀向成人影片，共有兩段，合計時長約一小時。

事件曝光後，劉長江的微博帳號已清空所有帖文，而媒體亦陸續刪除與劉長江有關的報導。

據悉，解放軍並未明文禁止同性戀從軍。

曾獲健美冠軍劉長江，被網友發現疑在Twitter販售同志性愛影片。（取材自微博）
曾獲健美冠軍劉長江，被網友發現疑在Twitter販售同志性愛影片。（取材自微博）
劉長江擁有超過10萬名粉絲。（取材自微博）
劉長江擁有超過10萬名粉絲。（取材自微博）

香港 微博 YouTube

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