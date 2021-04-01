彌補喪子痛…山東農婦散盡家財 58歲生雙胞胎

張玉梅跟年輕的寶媽們學會了給孩子拍嗝。（取材自大眾新聞）

山東煙台農婦張玉梅，獨子七年前遭遇車禍 離世，讓她悲痛欲絕她萌生了「再要孩子」的念頭；為此她不惜「傾家蕩產」求子，散盡幾十萬積蓄，最終她以58歲高齡成功產下雙胞胎。

香港 01報導，張玉梅的兒子2014年因車禍離世，她每日以淚洗臉，不願與人交流。為了助她轉移注意力，家人讓她去親戚家中幫忙照顧孩子。張玉梅冥冥中感覺有一種力量讓她再生一個，於是萌生了「再要孩子」的念頭。

此後七年，張玉梅踏上求子之路，走遍煙台、青島、北京 、南京、濟南等地的醫院，卻因年齡太大被醫生拒絕無數次。張玉梅花光了40多萬（人民幣，下同，約6萬美元）積蓄，起初親戚、父母、弟弟都有借錢給她，但因屢次失敗，大家都勸她放棄。更有不法分子更利用她「求子心切」，騙走錢財。

直至去年，張玉梅最終成功懷上雙胞胎。當消息傳開後，是自然懷孕抑或試管嬰兒的問題引起了媒體關注。甚至有人認為她不負責任、太自私，又擔心她買不起奶粉，若未來沒有更多收入，養育兩個小孩更是「雪上加霜」。對於這些質疑，張玉梅默默承受。

更苦的是，58歲懷胎的她，父母、婆家的人都已經八、九十歲，丈夫也因受傷行動不便，成為最「孤獨」的孕婦。幸好，與張玉梅在同一個病房的年輕孕婦伸出援手，讓家人幫她買飯，陪伴她做檢查等，令張玉梅在醫院順利保胎。

如今，張玉梅照顧孩子已與多年前完全不同，除了體力大不如前，常會腰痠背痛外，育兒知識也落後了。不過，她會主動向年輕人學習，包括為女兒穿尿片，學會用電動擠奶器等，儘管照顧雙胞胎非常疲累，張玉梅心裡卻無比幸福。