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上海90後美女翻譯鮑軼倫 獲柬埔寨國王送紀念品

中國新聞組／綜合報導
鮑軼倫優「譯」表現，曾獲柬埔寨國王送紀念品。(取材自上觀新聞)
鮑軼倫優「譯」表現，曾獲柬埔寨國王送紀念品。(取材自上觀新聞)

早前中美高層戰略對話上，楊潔篪王毅身邊的女翻譯張京因為出色表現而「出圈」。外人看起來神秘且高大上的翻譯工作，是不是只要動動嘴皮子就行了？不久前，柬埔寨國王西哈莫尼訪問上海，承擔陪同翻譯工作的「90後」上海女孩鮑軼倫，告訴我們看似光鮮亮麗的外事翻譯背後那不為人知的一面。

據上觀新聞報導，外表吸睛的鮑軼倫2014年畢業於復旦大學法語系，翌年進入上海市外辦翻譯室工作，為了配合翻譯室復語（即英語加一門小語種）翻譯幹部的培養工作，她後來於上海外國語大學高級翻譯學院會議口譯專業接受英、法翻譯培訓，並在畢業後成為市外辦首批年輕復語翻譯骨幹之一。雖然是翻譯室最年輕成員，但鮑軼倫已先後為法國總統馬克宏等訪滬外國政要服務，擔任其法語翻譯。

據報導，西哈莫尼國王3月中旬抵達上海訪問，鮑軼倫卻早在一周前就已經開始準備工作，包括要熟悉有關部門提供的背景材料，還要查閱主賓國家的政治經濟歷史，以及國王的個人背景等資料，而為了熟悉國王的口音，鮑已先在網上找到他的音視頻，「有點興奮，也有點小緊張」。

由於得知西哈莫尼國王曾長期在法國生活，藝術造詣深厚，鮑軼倫準備時更加關注藝術與歷史等領域。

不過鮑軼倫強調，其實自己準備的大部分材料在現場都未必用得上，而通常翻譯都是單兵作戰，現場沒有支援，因此這些準備只是為了能讓自己心裡踏實一點。

報導指出，訪問上海三天期間，西哈莫尼國王參觀了浦東開發開放展與上海電影博物館、觀看舞劇「茶花女」，並出席夜遊黃浦江、靜安寺禮佛等活動，行程緊湊，而由於陪同期間不方便用本子記錄，因此賓主對話全憑大腦死記硬背，考驗翻譯的短時記憶能力。

報導稱，值得一提的是，鮑軼倫起初主要用英語翻譯，但注意到國王英語中有不少法語痕跡後，柬方陪同人員乾脆建議她說法語，而國王聽到法語後也很驚喜，自從她便轉用法語翻譯。

最終，國王臨離滬前，向鮑軼倫贈送一份銀質紀念品，並對其連日來的工作表示感謝。如釋重負的鮑軼倫表示，工作雖然是有一點辛苦，但她感到更多榮譽感和使命感。

柬埔寨國王西哈莫尼訪問上海，「90後」上海女孩鮑軼倫承擔陪同翻譯工作。(取材自上...
柬埔寨國王西哈莫尼訪問上海，「90後」上海女孩鮑軼倫承擔陪同翻譯工作。(取材自上觀新聞)
鮑軼倫優「譯」表現，曾獲柬埔寨國王送紀念品。(取材自上觀新聞)
鮑軼倫優「譯」表現，曾獲柬埔寨國王送紀念品。(取材自上觀新聞)

王毅 馬克宏 楊潔篪

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