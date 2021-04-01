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河南小伙開網店專治「拖延症」 2萬多人買單

中國新聞組／綜合報導
朱河存在監督顧客。(取材自紫牛新聞)
朱河存在監督顧客。(取材自紫牛新聞)

拖延症逐漸成為一種「現代病」，與此同時也催生了一種新的職業「拖延症監督師」。近日，河南信陽的00後男生朱河存又在網上火了一把，他開網店專賣監督服務，6年時間監督了2萬多人，被稱為「拖延症終結者」。

紫牛新聞報導，小伙名叫朱河存，河南信陽人，今年21歲。「拖延症監督師」的工作內容就是將顧客制訂的計畫記下來，到點去提醒他們，發短信或者打電話，「要保證全天在線提醒和監督，也會鼓勵和陪伴，還會要求顧客拍照打卡、直播。在顧客拖延時，我們會設置懲罰措施，比如跑步、罰站、延長學習時間等。」 

關於監督時長，顧客是可以任選的，從一天到一月甚至一年或幾年。單項監督一天6元，多項監督一天11元，時間越長，每天的價格就會低一點。

據報導，朱河存的店鋪裡顯示，目前訂單月銷1000+，「顧客有學生、減肥的人、在職備考的白領等。考試季前後收到監督學習的訂單會多一點，夏天快到了，購買監督減肥服務的人會多一些。」到目前為止，朱河存已招募了100多名兼職監督師。

因為做監督，朱河存手機裡最多的時候要設置15個鬧鐘，每天很早就要起床，遇到留學生顧客，有時差，會監督到凌晨。

報導指出，朱河存曾監督過一個上海高二女生，她當時一次買了幾個月的監督，說想隨便考一所上海的學校就行了。監督的過程裡，她暫停過好幾次，總想放棄。但朱河存不斷發信息說，「都花錢了，不能浪費」，同時不斷開導她，計畫訂得不太完善時，還幫助她修改。高三時她的學習拖延症減輕了不少，最後還拿到清華的錄取通知書。

在治療拖延症的過程裡，不僅是監督師在幫助顧客變得更好，顧客有時候也能反過來影響他們。朱河存說，「做監督師久了，自己也培養出了做事前列計畫的習慣，很多監督師其實也有拖延症，但在監督的過程裡，自己的拖延症也減輕了。」

朱河存被稱為「拖延症終結者」。(取材自紫牛新聞)
朱河存被稱為「拖延症終結者」。(取材自紫牛新聞)

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