鎮江「雄獅」橫空出世 網驚：辛巴，是你嗎？

江蘇鎮江新區圌山上的一處山頭因酷似「雄獅」而走紅。(取材自揚子晚報)

匍匐著身子，微瞇的眼眸，肩胛高聳，鬃毛凌亂……近日，江蘇鎮江新區圌山上的一處山頭因酷似「雄獅」而走紅，網友們紛紛驚呼：太像了！辛巴，是你嗎？

揚子晚報報導，這兩天，在鎮江本地論壇上，這樣的一則帖子，在帖子中，發帖網友還配上了兩幅圖片，而不管是遠景還是近景，這座鎮江新區圌山的山頭看上去，都像極了一頭蹲著或者匍匐的雄獅！瞇縫的眼睛、凹進的額頭、聳起的鼻子……活脫脫一隻橫空出世的威武「雄獅」！

圌山，又名洗山、誰山、譙山、瞿山、仙鶴山，距鎮江市區30公里，雄峙江滸，扼鎖大江。相傳秦始皇一統天下後，春暖花開時節東巡至西周宜侯封地（今江蘇鎮江新區）時，見長江之濱高山聳峙，形如巨龍，瑞氣升騰，擔心此地瑞氣會產生新皇帝，必須把這瑞氣給關起來，便賜名圌山。

資料顯示，圌山海拔258米，臨江壁立，峭崖突兀，是江南地區一座特徵顯著、地勢險要的名山，位於國家級經濟技術開發區鎮江新區境內。自唐宋以來，有著長江鎖鑰之貌的圌山，歷來為兵家必爭之地，更是扼守長江之險的天然關隘。

報導稱，有相關工作人員介紹，幾年前，圌山修建木棧道時，工人們就發現了這處的奇特，並稱，本來在施工的過程中要把這塊大石頭破壞掉的，但又覺得很奇特，所以保留了下來。

在這一帖子的跟帖中，眾網友紛紛稱奇：「還真像，連兩邊肩胛骨跟大屁股都有。面對下面的山谷，不由想起「獅子王」！」

面對如此驚喜，很多鎮江熱心網友立即獻計：「可以列入圌山十景之一，名字可以暫定為：醒獅眺大橋（山下就是鎮江五峰山長江大橋）！」