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日本大師3年完稿、花200萬方變圓 小米新Logo網諷抄襲

記者賴錦宏／綜合報導
原研哉。（取材自微博）
原研哉。（取材自微博）

小米在剛結束的春季產品發布會上可說是百花齊放，在推出多款新品的同時，小米也宣布更新品牌標誌（Logo）。不少網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過，更覺得花200萬找名設計師設計完全不值。

據香港媒體報導，小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。不過所謂的全新標誌，對比舊有的Logo，只是將「方變圓」，不少網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過。

原研哉生於1958年，一直活躍於設計領域；據了解，他是無印良品的藝術總監，2019年12月21日在北京發布「MUJI INFILL無印良品家裝」，是面向中國推出的家裝服務項目。

據小米官方表示，新的標誌請來原研哉歷時三年設計，它採用了新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，品牌主色橙色保留，表面上新Logo只是方變圓，但背後融入了設計師對於「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的小米新Logo，不再局限於畫面的一角，彷彿有了生命。

對於以上的說詞及更換品牌標誌，大部分的網友表達不滿：「三年換個框，大大聲聲說給人知道做大變化了」、「真是好有創意呀，符合中國國情抄襲的人多，這下也抄得歡」、「小米本身都有很笨，而原研哉是『笨中的笨』」。雖然官方沒有公布花了多少錢去更換Logo，不過有不少網友指；「錢真是好，可能掛個名，根本沒幫他設計過」、「任何一件事做到極致就是藝術，用三分鐘時間他可以做到三年，極致就是好」。

小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（取材自微博）
小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（取材自微博）

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