拒給世衞原始數據？ 中專家：雙方信息相同

世衛 新冠溯源報告引發歐美質疑，認為專家組調查原始資料時遭遇困難，中國 沒有提供足夠訊息。中國專家組組長、北京清華大學教授梁萬年3月31日反駁稱，中方專家掌握的信息和外方專家掌握的信息不存在差異，「中國沒有給原始數據的假設和提法不成立」。中國外交部發言人華春瑩堅稱未干預世衛調查，並強調實驗室外洩病毒「極不可能」。

梁萬年表示，專家按照領域、按照專業分成三大組，中外專家在武漢 一直共同在做研究分析，中方掌握的信息和外方專家掌握的信息不存在差異。有些資料或病歷按照中國法律，是不能帶走或拍照的，但是在武漢的分析都是一起做的。他強調，科學家根據共有數據得出的研究報告，充分不充分，是科學家來說，是歷史來說的。

梁萬年又表示，在蝙蝠和穿山甲中發現與新冠病毒基因序列具有高度相似性冠狀病毒，但相似度尚不足以使其成為新冠病毒的直接祖先；水貂和貓等動物對新冠病毒高度易感，蝙蝠、穿山甲或者鼬科、貓科動物以及其他物種都可能是潛在的自然宿主。

梁萬年又指，在華南海鮮市場關閉後的環境取樣顯示，環境中普遍有新冠病毒的汙染，其中水產攤位尤為明顯，顯示這個市場存在通過感染者、被汙染的冷鏈產品、動物和動物製品引入病毒的可能。

他表示，武漢早報告病例，並不意味這個病就一定最早出現在武漢；梁萬年稱，要在全球更廣闊範圍內繼續去發現可能的早期病例。關於動物宿主，全球科學家都要共同努力在多國多地共同開展相關的研究，尋找可能成為病毒宿主的動物物種。