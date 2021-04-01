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中國接種率僅4百分點 鍾南山憂再爆發疫情

記者賴錦宏／綜合報導
鍾南山呼籲中國民眾應盡快接種新冠疫苗。（取材自鳳凰網）
鍾南山呼籲中國民眾應盡快接種新冠疫苗。（取材自鳳凰網）

鳳凰網近日播出中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山的專訪。鍾南山表示，民眾不能一直等待外國免疫，應盡快接種疫苗，否則中國有機會再爆發疫情。

鍾南山表示，中國疫苗接種絕對數是世界第二，但接種率非常低，目前只有4個百分點。由於中國內部環境太好，沒有病毒在附近，因此民眾對接種疫苗一事並沒有迫切感。

鍾南山指出，目前中國對國際（境外）輸入有非常嚴格的控制，但終有一天是要向全世界開放，若民眾只是一味等外國國家接種，自己反而一直處於無免疫狀態，屆時疫情可能又會在中國爆發。因此，他呼籲中國民眾應接種新冠疫苗。

鍾南山強調，中國目前將本地疫情控制得好，就是為了爭取時間打疫苗。中國現正大力擴大生產疫苗，今年底大概能出產出2、30億支疫苗，除了供國內使用，估計有三分之一供應到國外，並預期能夠在6月底、7月，中國應有40%的人能夠接種疫苗。

中國國家衛健委日前公布，截至3月29日，各地累計報告接種新冠病毒疫苗1億1096.2萬劑次。接種的人主要是醫護人員、海關工作人員等易感染群體。中國雖然數量在全球僅次美國，不過，僅占總人口的5.4%，接種率沒有排進世界前十。

據測算，中國必須在今年夏天完成5.6億人、約11.2億劑新冠疫苗的接種，才能達成「7月底40%接種率」的官方目標，那麼每日疫苗接種需要達到將近800萬劑次。

鐘南山指出，按照現在的情況，中國要是完全開放，是非常危險的。他解釋，中國現在絕大多數人處於沒有免疫狀態，也就是一旦接觸病毒的感染，馬上就會得病。

「中國一定要向全世界開放。到那個時候，所有國家接種的都很好了，中國反而是無免疫的，那是很危險的，說不定又在中國爆發起來了。」

中國 疫苗 鍾南山

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