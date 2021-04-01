增6本土病例 雲南瑞麗再封城 20萬人居家隔離

雲南瑞麗出現6本土病例，當局實施封閉管理。圖為瑞麗市民接受核酸檢測。（中新社）

中國3月30日新增11宗新冠病毒確診個案，其中境外移入病例5宗，本土病例6宗，全部來自雲南瑞麗市。瑞麗市隨即實施封閉管理，對離開車輛、人員進行管制，原則上「不進不出」；市區約20萬居民居家隔離，時間暫定一周。這也是該市時隔逾半年再度「封城」。

南方都市報報導，雲南省衛健委通報，3月30日，雲南省新增新冠確診病例6例，新增無症狀感染者3例。6例新增確診病例中1人為緬甸 籍，3例無症狀感染者均為緬甸籍。

昨日上午，瑞麗市召開疫情 防控新聞發布會通報，3月28日上午，瑞麗市對姐告玉城重點人群開展例行核酸檢測 採樣，3月29日凌晨2時許，報告1例緬籍人員核酸檢測呈陽性，復核核酸陽性。該市立即對姐告玉城所在地國門社區進行全員核酸檢測採樣，截至3月30日24時，採集核酸樣本2.6萬份，累計發現陽性樣本9例。

截至3月31日8時，初步排查密接及次密接人員317人，均已進行集中隔離醫學觀察。

發布會通報，3月30日，對姐告國門社區進行封閉管理，姐告大橋禁止車輛人員通行。3月30日下午有序對核酸檢測呈陽性人員在瑞麗活動、居住的重點區域進行封閉管理。3月30日22時起，瑞麗市對離開該市車輛、人員進行交通管制，原則上不進不出；確需離開瑞麗的人員須持72小時以內核酸檢測陰性報告。對進入瑞麗的人員、車輛原則上就地勸返。

3月31日，雲南瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布關於開展瑞麗市市區全員核酸檢測的通告。並指市區所有居民進行居家隔離，時間暫定一周，無特殊原因不得外出。特殊情況需要外出的，需經所在社區同意後方可外出。

居家隔離期間，除超市、藥店、農貿市場外，其他經營場所一律停業。各類經營場所、各行業恢復時間由市指揮部另行通知。

居家隔離期間，每戶居民憑出行證明，可安排一名人員外出採購生活物品。

另據路透報導，時隔6個月瑞麗再度因疫情來襲封城，確診者和無症狀感染者均有緬甸籍，與去年9月同樣由緬甸輸入的疫情如出一轍。由於瑞麗邊境線長達169.8公里，三面和緬甸接壤，瑞麗很多村寨一半屬於中國，一半屬於緬甸，亦使得外防輸入壓力很大，突現邊境城市疫情防控的難度。

去年9月14日，瑞麗市政府發布通報稱，兩名緬甸籍偷渡者確診新冠肺炎，之後對市區全員進行核酸檢測並對全城按下暫停鍵。

這也讓原本期待清明、五一假期能迎來國內黃金季的雲南旅遊業者如梗在喉。