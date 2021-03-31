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森林防火 四川涼山州進入臨戰狀態

中國新聞組／北京31日電
涼山州森林消防支隊在林區巡邏。(取材自華西都市報)
涼山州森林消防支隊在林區巡邏。(取材自華西都市報)

3月下旬以來，涼山州森林草原防滅火形勢日益嚴峻。四川省應急管理廳29日發布消息，涼山州13個縣市為高森林草原火險紅色預警。經綜合研判氣象條件、林區物候、野外火源及火災發生情況，近期森林草原火險等級，將維持在高度危險級別。

華西都市報報導，涼山州森林草原防火指揮部28日發布「關於高火險鄉鎮高危時段提級執行紅色預警防禦措施的緊急通知」（以下簡稱「通知」），決定在3月29日至4月7日期間，對全州重點鄉鎮提級執行紅色預警防禦措施。

3月29日，涼山州「3·30」森林草原防滅火工作動員大會召開。會議強調，涼山州各級黨委政府要立即進入臨戰狀態，把做好森林草原防滅火工作作為當前壓倒一切的頭等大事抓緊抓細抓實。

目前，涼山各縣市進入全員下沉、全程值守、全域管控、全力備戰階段，千方百計守住山、看住人、管住火。

3月28日發布的這則「通知」，對森林草原防火相關防禦措施，提出了幾項具體要求，其防控力度，為歷年來最大。

首先是全員下沉。要求州分片督導領導、縣包鄉領導、鄉包村領導到責任區域24小時蹲點駐防。第二是全程值守。各鄉鎮所有卡點值班員、巡山護林（草）員、轄區民（輔）警對責任區域實行24小時輪班值守。第三是全域管控，所有在林牧區或在林牧區邊緣地帶施工單位全部停工，嚴禁一切人員進入林牧區。區域內居民要做到抽煙不出屋、戶外不用火、起風後戶內不生火。第四是全力備戰。州森林消防支隊靠前駐防，鄉鎮半專業撲火隊伍集結待命。

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