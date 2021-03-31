「沒接種疫苗的人會吃虧」…中國官員催打疫苗 奇葩標語登熱搜

各地出現各種奇葩標語，敦促民眾接種疫苗。(取材自微博)

年初，中國 民眾埋怨注射新冠疫苗 要收費，但到現在，就算免費接種也反應冷淡，接種率僅7.1%。於是中國開始出現奇葩手段刺激低迷接種率，地方官員為完成「政治任務」，出盡法寶，比如不打疫苗不准上班、不准回家、不准入住酒店等，而奇葩的宣傳標語更是登上網絡熱搜。

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自由亞洲電台報導，中製疫苗的接種速度不如當局預期。地方官員千方百計的敦促民眾注射疫苗，甚至採取變相強制手段。網上流傳的一份通知，提醒居民4月6日起，未接種新冠疫苗的居民，將禁止進入小區。

北京大興居民柳女士30日受訪時說，現在不打疫苗，不准回家，「現在不打疫苗，你別想上班，各國單位都是這種目標，上級政府已經給下級官員指標，指標不夠，官員被減分，甚至下崗。各村是，不打疫苗，你別想回家，警察 把門。」

此外，繼熱門抖音神曲「學貓叫」歌詞的「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」，在微博、朋友圈等平台「刷屏」，連央視主播也唱一段後，各地醫院、學校、大街小巷、農村民居房外懸掛著各種奇葩標語，敦促民眾接種疫苗。鼓勵打疫苗的橫幅有「防疫道路千萬條 接種疫苗第一條」、「誰接誰安全早接早安全」、「沒接種疫苗的人會吃虧」等。有網民嘲諷這類「洗腦」式宣傳，叫人啼笑皆非。

對此現象，有時事評論人表示，「對疫苗的安全性老百姓是質疑的，很多老百姓不敢打疫苗。自從五四運動開始，中國特別喜歡用這種標語橫幅具有綱領性和鼓動性，成為民眾集體行動的標誌。在這種集權體制下，統一思想，統一行動就是靠這種標語來鼓動的。」