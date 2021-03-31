打新冠疫苗半年不能懷孕？網友：中國明年出生率接近零

有網友在微博貼出疑似社區發布的接種新冠疫苗注意事項。(取材自微博)

中國 民眾對新冠疫苗 有疑慮致接種速度不如預期，近日，微博等社媒傳出「接種新冠疫苗半年內不能要孩子」的訊息，引發網友擔憂，並據此稱「中國明年出生率要降到接近零」。但衛健委所發布「接種指南」，指備孕女性不必因接種疫苗而延遲懷孕計畫。另有專家表示，「頂多一個月內不要懷孕」。

中央社報導，中國近日加快接種新冠疫苗，稱每日最大接種能力超過1000萬劑。據官方通報，截至3月29日，中國各地累計報告接種達1億1096萬2000劑。

不過，有中國網友反映，這波變相強制接種疫苗已明顯損害準備懷孕與哺乳女性的權益。許多原本已獲單位核准備孕的女性，現在卻被要求先接種疫苗後再懷孕，因為「沒有必要那麼著急」；凡是超過法定哺乳期一年以上的婦女，就算仍在哺乳，也被約談要求接種疫苗，有單位甚至揚言不馬上打就換工作。

另有網友在微博貼出疑似社區發布的接種新冠疫苗注意事項，內容稱「接種新冠疫苗後半年內不能要孩子。」

備孕問題讓中國國產疫苗安全疑慮再起，對此，央視新聞微信公眾號報導，29日，國家衛健委發布「新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）」，針對既往感染者何時能接種新冠疫苗、18歲以下人群及孕期女性能否接種新冠疫苗等問題作出明確規定。

據報導，首版接種指南明確五類人不適合接種：對疫苗的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏 者，或以前接種同類疫苗時出現過敏者；既往發生過疫苗嚴重過敏反應者；患有未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病者；正在發熱者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性發作期，或未控制的嚴重慢性病患者；妊娠期婦女。

指南也列出包括60歲及以上人群、18歲以下人群、慢性病人群、育齡期和哺乳期女性、免疫功能受損人群、既往新冠患者或感染者等六類特定人群接種需注意的事項。

其中，針對18歲以下人群：目前已有的疫苗尚未獲得用於該人群的臨床試驗數據，暫不推薦18歲以下人群接種。

針對育齡期和哺乳期女性：如果在接種後懷孕或在未知懷孕的情況下接種了疫苗，基於對疫苗安全性的理解，不推薦僅因接種新冠病毒疫苗而採取特別醫學措施（如終止妊娠），建議做好孕期檢查和隨訪。對於有備孕計畫的女性，不必僅因接種新冠病毒疫苗而延遲懷孕計畫。

雖然目前尚無哺乳期女性接種新冠病毒疫苗對哺乳嬰幼兒有影響的臨床研究數據，但基於對疫苗安全性的理解，建議對新冠病毒感染高風險的哺乳期女性（如醫務人員等）接種疫苗。考慮到母乳餵養對嬰幼兒營養和健康的重要性，參考國際上通行做法，哺乳期女性接種新冠病毒疫苗後，建議繼續母乳餵養。

此外，台灣疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎也表示，從來沒有聽過打疫苗不能懷孕的事情，即便是活性減毒疫苗，也「頂多一個月內不要懷孕」，六個月太久了。