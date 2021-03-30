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挺不過差評？ 「狗不理」北京最後門店熄燈

記者蔡敏姿／綜合報導
3月29日下午的狗不理包子(前門店)，牌匾已被撤下。（取材自中新網）
3月29日下午的狗不理包子(前門店)，牌匾已被撤下。（取材自中新網）

中國百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，29日登上熱搜。目前北京前門店已經停業，門前掛著「店內裝修」的字樣。傳出未來將專攻網路銷售。事實上，「狗不理」連在起家的天津，也在悄悄裁減門市。

來源：YouTube

狗不理曾是中國包子界領軍品牌，在經歷去年王府井店的「差評」風波後開始縮減門市。走訪去年被取消加盟資格的原狗不理王府井店以及狗不理北京總店（前門市）發現，被取消加盟資格的王府井店換了新的招牌繼續開店賣包子，而前門店則大門緊閉。目前狗不理在北京已經沒有門店。

新京報報導，狗不理集團表示，這邊只是結構調整一下，並不是像網路說的那樣子。集團在做整體規畫，現在還不太方便回應。

除北京市場外，狗不理在其大本營天津也開始同步縮減餐飲門市。狗不理將更多精力放在線上，預包裝包子和各類預包裝食品已然成為狗不理眼下的發展重點。

狗不理集團官方微信公眾號顯示，狗不理目前共有17家門店，除北京前門市以外，其餘16家門店均位於天津。

狗不理集團旗下狗不理餐飲連鎖武清店，工商註冊名稱為天津狗不理餐飲管理有限公司。因經營未達預期，集團決定關閉並註銷該店。不過，根據大眾點評顯示，目前天津的多家狗不理門店和如今的狗不理前門店一樣已經顯示「暫停營業」。

中國餐飲連鎖顧問王冬明表示，「狗不理」業務萎縮主要源於與市場脫節，其產品和門市已偏離年輕人這個核心消費族群的口感、裝修及價格。若無法與時俱進而一味死守，作為老品牌而言只能被淘汰。

百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，29日登上網路熱搜。（取材自微博...
百年老字號包子店「狗不理」北京最後一家門店停業，29日登上網路熱搜。（取材自微博）

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