出生6個月、吸粉30萬 新晉網紅是個虛擬人

新晉網紅「阿喜」是個虛擬人。（取材自紫牛新聞）

虛擬偶像已成為社交網路的新晉網紅，他們正打破屏幕的限制，與粉絲實時互動。

紫牛新聞報導，「我的空氣劉海，wink~」這條動態來自博主「阿喜」，她正成為社交平台上的新興網紅，僅這一條視頻動態就在抖音 上收穫了24萬多的點讚。

在視頻中，「阿喜」頭髮上纏著一個髮卷，微微皺著眉頭，左右晃著腦袋向屏幕前的觀眾展示著自己新卷的「空氣劉海」，古靈精怪的樣子讓人看了嘴角不自覺上揚。「阿喜」自稱「八線女藝人」，就像常見的網紅一樣，會在鏡頭前展示如何塗口紅，分享自己的小情緒，還喜歡撒嬌，也會與粉絲留言互動，相互鼓勵。

但擁有近30萬粉絲的新晉網紅「阿喜」竟是個虛擬人，她的創作者是一名遊戲公司上班族Jesse，他每天晚上到家後，會花兩個小時製作阿喜，原畫、建模、動作捕捉、毛髮、打光、配樂全部由他一個人完成。

Jesse三年前就想嘗試創造一個虛擬角色，但「之前一直覺得相關技術和市場不是很成熟，也一直在觀望和尋找一些方向」。2020年10月，耗時三個月的「阿喜」終於誕生了。

Jesse說，「希望她能成長為一個大家都喜愛認可的虛擬偶像，擁有自己的人格魅力和表現力，參與到音樂和影視作品中。」

另一個在抖音平台上擁有5.4萬粉絲的20歲直播網紅「翩翩」，也是一位由數字技術打造的虛擬偶像，她的背後是一支來自浙江的六人團隊，他們從2019年6月就已經開始進行實時互動型的虛擬人物製作。「翩翩」的抖音平台上最熱門的一個作品獲得了8萬多的點讚，共有3萬多人關注，有網友在下方留言「還以為是真人裝機器人，結果是假的」、「希望能越做越好」。

「翩翩」製作團隊的負責人Stefan表示，兩年來他們始終處於入不敷出的狀態，但他仍舊看好虛擬偶像行業未來的發展，「和許多互聯網產品的運作一樣，早期可能會持續處於一個投入的階段，隨著關注量的增加，『翩翩』能接廣告或者能參加各種活動後，就可以從帳號上面獲得回報」。