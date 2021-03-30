四川動物園大優惠 進場卻看到非洲獅籠裡關的是…狗！

四川西昌一家動物園掛著非洲獅牌子的籠子裡，竟關的是一隻金毛狗。(取材自成都商報)

四川西昌袁家山動物園 近期打出門票免費送的活動，只要把消息轉發到朋友圈就可以獲得優惠，瞬間引起話題；沒想到有人到現場一看很失望，不僅動物變少了，一個掛著非洲獅牌子的籠子裡，關的竟然是一隻金毛狗，讓民眾相當傻眼。

成都商報報導，袁家山動物園位於四川涼山州西昌市的小廟鄉，是一家民營動物園。近期這則廣告在朋友圈瘋傳，打出「3月27日至4月4日，新動物樂園 、海洋王國同時開放，全市男女門票免費送，但是需要轉發到朋友圈。」許多市民開心帶著孩子去動物園，沒想到與想像中落差很大。

唐先生表示，他拿著轉發的4個免費名額，帶著三個孩子來到袁家山動物園，到售票處，才發現轉發後僅成人免票，「小孩子都需要購票。」有的遊客還因為轉發不足12小時，仍然需要購票才能進入。

不只這樣，唐先生還發現動物園的動物變少了，「以前動物還多些，現在基本沒什麼動物。」更誇張的是，他帶著孩子們去看非洲獅，結果來到籠子面前大吃一驚，籠子上面明明掛著非洲獅簡介宣傳牌，但是裡面竟然是一條金毛狗。「孩子們盯著籠子裡邊看著發呆：這不是一隻金毛狗嗎？獅子呢？哪裡有獅子？」唐先生無奈地說：「錢不錢都無所謂，主要是沒辦法給孩子解釋。」

據報導，唐先生的遭遇被傳到網路上，引發很多網友關注，有網友開玩笑說：「金毛狗被關在裡面，他也是冤枉的，做夢都想不到自己會假扮非洲獅。」還有網友調侃，「金毛狗會說，請叫我金毛獅王。」

對此園方趕緊出面澄清，表示之前籠子裡一直都關有非洲獅，金毛狗關在另外一個籠子裡，「金毛狗是園長自己養的，籠子空著的時候就關在這個地方。」該工作人員表示，非洲獅已經轉移到其他籠子，由於工作上的疏忽，宣傳牌沒有及時調整，帶給大家誤會相當抱歉。