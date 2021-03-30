90歲翁退休30年學會5技能 從不懂簡譜到開個人演奏會

90歲老人李德祥，要在3月28日生日當天，舉辦一場鋼琴演奏會。（取材自錢江晚報）

當許多人還在糾結現在學習新技能會不會太晚時，90歲老人李德祥日前在生日當天舉辦了一場鋼琴演奏會；而他第一次接觸鋼琴時，已經58歲。從零開始，廢寢忘食，李德祥如今把琴譜變成了指尖的記憶。

錢江晚報報導，李德祥16歲參加革命，18歲開始工作直到1992年退休 。45年來，他把最美好的年華，都奉獻給了工作。1989年冬天，已經58歲的李德祥第一次接觸鋼琴，並決定拜師學藝。

當初買的五線譜，已經泛黃。（取材自錢江晚報）

一開始，李德祥連五線譜、簡譜都看不懂，但他特地買來五線譜，花半個月學會，之後再對著練習指法和曲子，一個音符一個音符反復練習，每周由老師指導一、兩次。慢慢地，他學會彈奏「歡樂頌」等簡單名曲，之後進階到能彈奏自己喜歡的「二泉映月」、「春江花月夜」等民族音樂，再後來「一般新曲子一個月左右就能學會」。

90歲老人李德祥，要在3月28日生日當天，舉辦一場鋼琴演奏會。（取材自錢江晚報）

對於李德祥而言，學琴並不是一時興起，接觸鋼琴30多年來，除了外出旅行，他幾乎每天都會花時間彈琴，保持手感。家裡的老鋼琴，見證了他一點一滴的進步。

「學會了20、30首曲子，彈琴的時候已經不用看琴譜。」李德祥自己都有點納悶，一旦彈起琴來，好像手指自己會流動，「不是靠腦子記住這些琴譜，而是實在練得多了，手指已經形成了記憶。」

為了這次鋼琴演奏會，李德祥加緊排練，準備了「二泉映月」、「春江花月夜」、「北風吹」、「梁祝」等耳熟能詳的名曲。

說是鋼琴演奏會，其實更像是李德祥退休30年生活的一次總結。這30年來，他不僅學會了彈鋼琴，還掌握電腦、攝影 、詩詞、書法 等技能。「倒不是說學得有多精，學和不學本身就是不一樣的，學習的過程是充滿樂趣的。」李德祥說，他就是在一次次學習中，不斷豐富著生命。