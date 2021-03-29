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湖南7歲童上學難 公交車為他一人設站…網友：超暖心

中國新聞組／北京29日電
下公交後的軒軒由外婆接回家。（視頻截圖）
下公交後的軒軒由外婆接回家。（視頻截圖）

湖南常德18路公交車日前增加了一個臨時站牌，是為了一名七歲男孩軒軒（化名）而特別設的。軒軒跟外婆一起生活，但外婆生病之後，軒軒上下學就是個問題了，公交公司知道後，特別前往現場調查，最終決定增設臨時停靠點，讓軒軒在家門口就能上車下車，這個舉動引來網友好評，「很人性化也很暖心」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，七歲的軒軒從小由外婆撫養長大，母親在他3歲時去世，父親離家多年。剛上學時外婆每天接送，後來外婆身體不適，軒軒上下學便成了難題。軒軒家離最近的站牌有400米左右，這段路不僅狹窄，車流量還大。有一次軒軒放學回家迷了路，讓外婆十分擔心。

軒軒在公交公司為他增設的「愛心車站」下車，外婆在車門旁接他回家。（視頻截圖）
軒軒在公交公司為他增設的「愛心車站」下車，外婆在車門旁接他回家。（視頻截圖）

常德市社會救助事務中心工作人員得知軒軒的事後，便給常德市公交公司發函，請求增設公交臨時停靠點。

公交公司進行了實地調研，發現軒軒家離前後兩個站點的距離確實比較遠，附近乘客也較多，符合設立臨時停靠點的條件。於是在軒軒家門口道路兩側設置臨時停靠點，既方便軒軒乘車，也方便周邊居民出行。

公交公司負責人說，這是該公司自1968年運營至今，首次為個人增設臨時停靠點。公交車駕駛也被叮囑，一定要在臨時停靠點停靠，並留心軒軒的乘車安全。

對於公交公司的暖心行為，網友紛紛點讚，「毋以善小而不為」、「簡直是人間小美好」。還有網友認為「愛心車站」讓孩子在正能量中成長，「點亮孩子的童年」。

公交公司工作人員說，他們有叮囑18路公交車的10名駕駛員，一定要在臨時停靠點停靠...
公交公司工作人員說，他們有叮囑18路公交車的10名駕駛員，一定要在臨時停靠點停靠，並留心軒軒的乘車安全。（視頻截圖）
公交公司在軒軒家門口道路兩側均設置了臨時停靠點。（取材自光明網）
公交公司在軒軒家門口道路兩側均設置了臨時停靠點。（取材自光明網）
公交公司在軒軒家門口道路兩側均設置了臨時停靠點。（取材自快科技）
公交公司在軒軒家門口道路兩側均設置了臨時停靠點。（取材自快科技）

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