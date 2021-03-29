我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC主任瓦倫斯基：疫情嚴重猶如「瀕臨末日」

圖輯／歷經7日救援 長榮長賜號揮別河岸

商丘10歲童得怪病 一出村就昏睡…醫師：可能是癔症

中國新聞組／北京29日電
剛出村口就陷入昏睡狀態的高尚。（視頻截圖）
剛出村口就陷入昏睡狀態的高尚。（視頻截圖）

河南商丘白雲寺鎮楊城村一名10歲男童罹患了一種怪病，只要一離開村子就會昏睡，讓醫生、心理專家束手無策。近日，他又出現了一種新症狀：兩眼直挺挺的，整個人一動也不動，怎麼叫都沒有反應。醫師初步診斷，孩子可能得的是癔症。

記者實測發現，坐在車裡的高尚真的只要一出村就陷入昏睡。（取材自大象新聞）
記者實測發現，坐在車裡的高尚真的只要一出村就陷入昏睡。（取材自大象新聞）

綜合媒體報導，去年農曆10月初開始，男童高尚突然頻繁出現「昏厥」現象。只要帶著小高尚出村，無論是蒙著眼睛坐車，還是打著遊戲走路，又或者坐電動三輪車，一出村口高尚就會秒睡，而且是癱睡，用手去掐都沒有任何反應。隨後，只要家人帶著小高尚回家休息半個小時，孩子就會自然甦醒。

回到家後還繼續昏睡的高尚。（視頻截圖）
回到家後還繼續昏睡的高尚。（視頻截圖）

這個現象火遍全網，家人也帶著高尚四處求醫，但是醫師們給出的答案都是——孩子很健康，建議回家觀察。

高尚父親說，自己的小腿也曾受過很重的傷，當時正好被兒子看到，「會不會孩子當時看見我受傷，有心理陰影」。

有心理專家特別從鄭州到村裡看高尚，他表示，高尚很有可能是因為目睹了當時血腥的畫面，內心的恐懼被激發出來，才導致昏厥的狀態。

高尚一出村口就癱睡。（取材自大象新聞）
高尚一出村口就癱睡。（取材自大象新聞）

另外，高尚非常依賴母親，每次母親外出打工時，他都會哭鬧不止，這種「分離焦慮」也可能給心靈帶來創傷。

最近，高尚又出現了新的病情。視頻顯示，高尚躺在床上，瞪著雙眼，整個人毫無意識，無論父母怎麼叫喊，孩子都沒有任何反應，「持續了十分鐘左右，然後眼睛一閉，再睜開問我，怎麼了？」

在前往鄭州接受進一步檢查時，高尚出村後竟然沒睡著。醫師仔細詢問病情後得出初步診斷結論：「孩子可能得的是癔症」。

高先生將癱睡的兒子抱回家中。（取材自大象新聞）
高先生將癱睡的兒子抱回家中。（取材自大象新聞）
無論如何搖晃、叫喊、揉捏，高尚就是不醒。（視頻截圖）
無論如何搖晃、叫喊、揉捏，高尚就是不醒。（視頻截圖）

上一則

中國外交官嗆杜魯多「走狗、敗家子」 譏網友慕洋狗

延伸閱讀

陳文茜罹「怪病」 自曝免疫系統出問題

陳文茜罹「怪病」 自曝免疫系統出問題
鄭州女刷抖音 刷到「另1個自己」…疑是雙胞胎姐妹

鄭州女刷抖音 刷到「另1個自己」…疑是雙胞胎姐妹
世說新聞／華女打疫苗得怪病 醫師教你降風險

世說新聞／華女打疫苗得怪病 醫師教你降風險
號召孩子們捐壓歲錢 河南林州挨批「割韭菜」不分大小

號召孩子們捐壓歲錢 河南林州挨批「割韭菜」不分大小

熱門新聞

「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

2021-03-27 09:46
H&M 一紙拒用新疆產品和合作的聲明，引發中國抵制潮。（ 路透）

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

2021-03-24 11:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2
「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光
美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」