商丘10歲童得怪病 一出村就昏睡…醫師：可能是癔症

剛出村口就陷入昏睡狀態的高尚。（視頻截圖）

河南商丘白雲寺鎮楊城村一名10歲男童罹患了一種怪病，只要一離開村子就會昏睡，讓醫生、心理專家束手無策。近日，他又出現了一種新症狀：兩眼直挺挺的，整個人一動也不動，怎麼叫都沒有反應。醫師初步診斷，孩子可能得的是癔症。

記者實測發現，坐在車裡的高尚真的只要一出村就陷入昏睡。（取材自大象新聞）

綜合媒體報導，去年農曆10月初開始，男童高尚突然頻繁出現「昏厥」現象。只要帶著小高尚出村，無論是蒙著眼睛坐車，還是打著遊戲走路，又或者坐電動三輪車，一出村口高尚就會秒睡，而且是癱睡，用手去掐都沒有任何反應。隨後，只要家人帶著小高尚回家休息半個小時，孩子就會自然甦醒。

回到家後還繼續昏睡的高尚。（視頻截圖）

這個現象火遍全網，家人也帶著高尚四處求醫，但是醫師們給出的答案都是——孩子很健康，建議回家觀察。

高尚父親說，自己的小腿也曾受過很重的傷，當時正好被兒子看到，「會不會孩子當時看見我受傷，有心理陰影」。

有心理專家特別從鄭州到村裡看高尚，他表示，高尚很有可能是因為目睹了當時血腥的畫面，內心的恐懼被激發出來，才導致昏厥的狀態。

高尚一出村口就癱睡。（取材自大象新聞）

另外，高尚非常依賴母親，每次母親外出打工時，他都會哭鬧不止，這種「分離焦慮」也可能給心靈帶來創傷。

最近，高尚又出現了新的病情。視頻顯示，高尚躺在床上，瞪著雙眼，整個人毫無意識，無論父母怎麼叫喊，孩子都沒有任何反應，「持續了十分鐘左右，然後眼睛一閉，再睜開問我，怎麼了？」

在前往鄭州接受進一步檢查時，高尚出村後竟然沒睡著。醫師仔細詢問病情後得出初步診斷結論：「孩子可能得的是癔症」。