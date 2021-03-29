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沙塵暴隔13天再進京 13省區市同遭殃 影響2.4億人

中國新聞組／北京29日電
黃沙漫天！沙塵暴再襲中國北方地區，空汙指數再「破表」。圖為北京民眾經過央視大樓。（歐新社）
黃沙漫天！沙塵暴再襲中國北方地區，空汙指數再「破表」。圖為北京民眾經過央視大樓。（歐新社）

時隔13天，中國北方多地再次進入「吃土」模式，繼15日沙塵暴侵襲近四分之一中國後，北方地區昨再度出現沙塵暴，內蒙古、寧夏等13省區市的673個縣出現沙塵暴，約有2.4億人受影響，受影響土地面積約181萬平方公里。多個城市的空汙指數「爆表」，懸浮微粒PM10濃度在北京延慶、昌平等地區已超2000。北京天空28日再度出現藍太陽，不少人將其拍照上傳網路。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國中央氣象台昨繼續發布沙塵暴黃色警報，包括內蒙古、河北、北京、天津和遼寧等地都有沙塵暴，內蒙中南、東南部還有強沙塵暴。

北京、石家莊等地昨天一早就籠罩在黃沙中。中國環境監測總站監測顯示，昨日早上7時，北京、石家莊、承德、張家口、太原、大同、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、銀川、喀什等地，空氣嚴重汙染，主要汙染物為可吸入顆粒物（PM10），其中多個城市空汙指數達到500。

北京市生態環境監測中心說，北京全市昨天一早的PM10爆表，濃度每立方米平均超過2000微克，空氣汙染達六級嚴重汙染，最低能見度1公里左右。

中國環境監測總站預計，29日至30，西北高壓系統進一步東移南下，京津冀區域擴散條件轉差，中部部分城市可能出現中度及以上汙染。

中央氣象台預計，受長江中下游29日區域大範圍降水阻隔，本次沙塵傳輸過程預計最遠將止於湖北北部、安徽及江蘇中部一帶。

受沙塵暴影響，陝西榆林市榆陽機場及內蒙古赤峰機場，至少有20個航班取消或延誤。天津、河北等環京地區的不少高速公路已採取封路措施。北京市域內高速公路未出現因天氣封閉的情況。

中國北方15日出現近10年最強沙塵暴，至少有14個省分、約1.2億人口受影響。專家表示，相較近期強沙塵天氣，本次沙塵汙染過程由於後部助推高壓系統偏弱，移動速度可能偏慢。

針對今年沙塵暴頻頻來襲，北京日報引述「中國天氣網」氣象分析師張娟表示，今年2月中下旬內蒙中西部沙源地區的偏暖幅度是同期少見。土壤提前解凍，加上降水持續偏少，在蒙古氣旋、冷空氣帶來大風的影響下，頻掀沙塵。

中國中央氣象台首席預報員張濤則稱，此次沙塵暴主要起源於蒙古國，產生的原因是蒙古氣旋和冷高壓的配合，刮大風起沙，沙塵升至空中飄到鄰國。　

北京28日受沙塵暴侵襲，出現藍太陽。（取材自微博／中國天氣）
北京28日受沙塵暴侵襲，出現藍太陽。（取材自微博／中國天氣）
北京28日受到強沙塵天氣影響，空氣質量達嚴重污染，圖為沙塵天氣中的北京故宮博物院...
北京28日受到強沙塵天氣影響，空氣質量達嚴重污染，圖為沙塵天氣中的北京故宮博物院。 （中新社）

沙塵暴 北京 中國

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