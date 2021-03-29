一刀切？ 西安地鐵擬禁充電寶 網友炸鍋

西安市交通運輸局近日發布關於徵求「西安市城市軌道交通乘客守則(徵求意見稿)」意見的通告。徵求意見稿稱，乘客進站乘車禁止在車站、列車上吸菸、點燃明火、使用移動充電物品。（取材自新京報網）

西安市交通運輸局近日發布關於徵求「西安市城市軌道交通乘客守則(徵求意見稿)」意見的通告。徵求意見稿稱，乘客進站乘車禁止在車站、列車上吸菸、點燃明火、使用移動充電物品。3月26日起至4月1日，社會公眾可提出寶貴意見。消息一出就上熱搜，有網友認為，此規定偏離以人為本的核心，有「一刀切」之嫌。

中新經緯報導，西安市交通運輸局官網發布的徵求意見稿提到，禁止攜帶下列物品進站乘車：(一)槍枝彈藥、爆炸物品、管制器具、易燃易爆、有毒有害、腐蝕放射性及其他有可能危及人身和財產安全的危險物品； (二)自行車(已折疊自行車除外)等交通工具；(三)動物(導盲犬、軍警犬除外)；(四)充氣氣球，有嚴重異味、刺激性氣味的物品；(五)未經安全包裝的易碎、尖銳物品；(六)「西安市軌道交通車站禁止及限制攜帶物品目錄」規定的其他物品。

徵求意見稿還列舉乘客進站乘車禁止18種行為，包括：擅自操作有警示標誌的按鈕和開關裝置，在非緊急狀態 下動用緊急或者安全裝置；損壞車輛、站台門、自動售檢票、LCD屏等設備，干擾通信信號、視頻監控等系統設備等；損壞、遮蓋、移動安全警示、疏散導向、站牌等標誌，以及安全防護、監測等設備等。

其中，在車站、列車上吸菸、點燃明火、使用移動充電物品最受關注，28日上午，#西安地鐵 擬禁止使用移動充電物品#登上微博 熱搜第六名，閱讀量近8000萬。

據報導，有不少網友表示支持：「考慮一下西安修建地鐵的難度吧，一但地鐵因為移動電源等列舉的原因發生火災事故時，如何滅火救助又成了一個艱難的選擇。地下全都是文物，地鐵已經是在文物之間穿行的了。」

有人指出：「你的真實緊急充電需求幾乎十分微小。為什麼你偏偏需要在通勤時候充電，其實心理需求遠大於實際需要。公共交通，安全第一。任何危害安全的行為都不被允許。」

還有網友稱：「廣州地鐵禁止帶這個挺久的了，大家也沒說什麼啊。」

但也有網友說：「吸菸和打火機禁止我是支持的，但是充電寶根本沒必要吧。」

另據紅星新聞報導，對於這份徵求意見稿，目前西安市市民熱線及西安市軌道辦負責地鐵運營的相關工作人員均表示，暫未接到正式通知。