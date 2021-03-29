特斯拉賣空酒瓶 1個779元兩天被搶光

特斯拉中國官網上架了Tesla玻璃酒瓶，一支空的酒瓶預售價人民幣779元。（取材自特斯拉中國官網）

特斯拉中國 官網上架Tesla 玻璃酒瓶，令人好奇的是，一支空的酒瓶預售價人民幣779元（約120美元）。

特斯拉中國表示，Tesla玻璃酒瓶以Tesla龍舌蘭酒為靈感而設計。IT之家報導，去年11月特斯拉在美國官網推出第一款龍舌蘭酒Tesla Tequila，每瓶售價250美元，上架即被搶購一空，隨後在eBay被炒至400美元到1500美元，有些賣家甚至將空酒瓶炒到了1000美元。

而特斯拉龍舌蘭酒的推出是CEO馬斯克在推特上開的愚人節玩笑，傳聞原本屬意將酒命名為Teslaquila，但沒有獲得商標權，最終選擇了使用Tesla Tequila。

另據每日經濟新聞報導，據官方介紹，酒瓶外形酷似閃電，經人工吹製而成。飾有金色Tesla 字標和T 型標誌，容量750 毫升，並搭配拋光金屬支架，可契合多種場合，且具收藏價值。

同時，特斯拉特別提示，商品不包含酒或其他液體，就是一個空酒瓶。瓶身以閃電的造型來體現智能、未來、科技的理念，並搭配一個專屬的金屬支架用於固定和擺放。

看到一個空酒瓶售價一個達779元 ，不少網友忍不住吐槽，「 誰會買這樣的'智商鑑定器」、「 某寶很快就會出聯名同款，9.9元包郵」。不過，也有網友表示，汽車圈推出周邊產品並不罕見，價格不菲也是常態。

據報導，值得注意的是，這已經不是特斯拉首次售賣 周邊 商品。早在去年7 月，特斯拉就推出過一款紅色的做空短褲。這款短褲正面印有特斯拉品牌商標，背面印有S3XY，分別代表Model S、Model 3、Model X 和Model Y 四款特斯拉車型。該做空短褲售價為69.420 美元，中國官網價格為420 元人民幣。

除了做空短褲，特斯拉還曾售賣過限量版的衝浪板和噴火槍，上述產品均受到消費者追捧。這款定制的衝浪板售價為1500 美元，而和特斯拉合作的著名衝浪品牌Lost Surfboards，其衝浪板的售價平均在700 美元。雖然售價明顯虛高，但限量的200 個衝浪板還是很快售罄。

此外，特斯拉還在其官網上售賣過限量的噴火槍。這款噴火槍在很短的時間內就賣出了4000 個。這意味著，該公司通過在線銷售火焰噴射器，獲得了240萬美元的收入。