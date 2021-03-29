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甩假燕窩事件！ 辛巴高調復出 13小時銷售額破20億

中國新聞組／北京29日電
歷經售假風波，消失100多天的辛巴重新坐回直播間，13小時的直播中，總銷售額達20.43億元。（取材自獵雲網）
歷經售假風波，消失100多天的辛巴重新坐回直播間，13小時的直播中，總銷售額達20.43億元。（取材自獵雲網）

曾因假燕窩事件，被封號消失100多天後的辛巴，終於回歸屏幕前；在長達13個小時的直播中，登上流量巅峰，銷售額高達20.42億人民幣（約3.1億美元），打破他上次直播帶貨的18.8億元（約2.8億美元）。

紅星新聞報導，3月27日12點，辛巴直播的上半場開始。很快，直播間觀看人次突破了500萬；開播44分鐘後，根據壁虎看看實時大屏數據，辛巴直播間銷售額突破1億；4個小時後，突破10億；凌晨1點，辛巴直播下半場結束，銷售額高達20.42億。

來源：youtube

在這場長達12個小時42分鐘的直播裡，辛巴共帶貨91件商品，總銷量高達1625.7萬，客單價達到125.6元，其中有3款商品，實現了單品GMV（商品交易總額）破億，又一次刷新了快手平台的單場直播銷售額記錄。

令人驚愕的不只刷新記錄的銷售額，還有辛巴高調的復出預熱。

3月22日，辛巴在快手APP發布視頻官宣復出，之後6天時間內，辛巴共發布13個回歸預告視頻，累計播放量超10億，粉絲從不足7000萬漲到了8000多萬。其中，辛巴帶領旗下主播向粉絲下跪致歉的視頻，單個播放量超過1.7億。

辛巴帶領旗下主播向粉絲下跪致歉。（取材自紅星新聞）
辛巴帶領旗下主播向粉絲下跪致歉。（取材自紅星新聞）

除了線上不斷發布視頻預熱，線下更是高調地在上海、廣州、長沙、重慶等地投入大屏廣告和燈光秀等等。更誇張的是，辛巴在上海外灘耗資百萬租用了幾百架無人機表演天空燈光秀，擺出了「辛選用心選」「你們在心就在」「相約327」等字樣。

此前辛巴因為「燕窩事件」而翻車，這次面對大眾的質疑，辛巴早已準備好了答案。

在27日的直播裡，辛巴顯得尤為謹慎，當粉絲質疑貨品的質量時，辛巴不斷地強調貨源來自天貓旗艦店：「今天辛巴直播的品牌商品，大都需要從直播間跳轉到天貓旗艦店。」

另外，辛巴也利用消費者熟知的品牌為自己的帶貨背書。據統計，辛巴帶貨的91件商品共涉及70個品牌，包括大眾熟知的TCL、老闆、藍月亮、飛科、海天等等。

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