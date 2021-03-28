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火星「側身照」來了 天問一號再傳兩高清圖：形似月牙

中國新聞組／北京28日電
「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。（取材自中國國家航天局官網）
「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像。（取材自中國國家航天局官網）

中國國家航天局26日發布兩幅由火星探測器「天問一號」拍攝的火星南、北半球側身影像，照片中可見火星呈「月牙」狀，表面紋理清晰。

香港01報導，據悉，「天問一號」飛行至距離火星1.1萬千米處，利用中分辨率相機拍攝了火星全景。此時，由於探測器處於火星側後方上空（以面向太陽為前方），得到兩幅「側身」影像。

天問一號已在停泊軌道運行一個月，並以高分辨率相機、中分辨率相機、礦物光譜儀、火星能量粒子分析儀、離子與中性粒子分析儀、磁強計等儀器開展科學探測。

此前在3月5日，「天問一號」已傳回3張高清火星照，包括2幅全色圖像和1幅彩色圖像。全色圖像由高分辨率相機在距離火星表面約330千米至350千米高度拍攝，成像區域內火星表面小型環形坑、山脊、沙丘等地貌清晰可見。彩色圖像由中分辨率相機拍攝，畫面為火星北極區域。

據報導，「天問一號」探測器於今年2月12日成功實施火星捕獲。據相關負責人介紹，「天問一號」在到達火星後，還要對預選著陸區烏托邦平原的地形地貌進行詳查、對進入火星的飛行走廊氣象進行觀測。經風險評估後，將在5月到6月擇機著陸火星，進行巡視探測。

相比月球探測，火星探測任務的難度更大。由於火星相對地球距離較為遙遠，對發射、軌道、控制、通信和電源等技術都提出了很高的要求。目前，人類已對火星實施了44次探測任務，其中僅成功了24次。

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