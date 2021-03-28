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陪盲父賣唱 廣西少年街頭苦讀…路人這句話好暖心

中國新聞組／上海28日電
一女子委託朋友，給父子倆捐獻200元愛心款。一好心男子帶著一個跟韋慶逍年紀相仿的男孩，給他們送來了一個話筒和一個唱歌的聲卡，男孩還為他加油鼓勁。一女士送來了好幾本8年級的學習輔導資料和文具，還有好心人給他們買來了新鮮蛋糕，有的買來兩大瓶礦泉水。（取材自南國今報）
一女子委託朋友，給父子倆捐獻200元愛心款。一好心男子帶著一個跟韋慶逍年紀相仿的男孩，給他們送來了一個話筒和一個唱歌的聲卡，男孩還為他加油鼓勁。一女士送來了好幾本8年級的學習輔導資料和文具，還有好心人給他們買來了新鮮蛋糕，有的買來兩大瓶礦泉水。（取材自南國今報）

廣西柳州人來人往的街頭，一位盲人歌手賣唱換取收入，在一旁少年韋慶逍安靜地坐在花圃圍欄上學習。兩人是父子關係，七年來每次父親出來賣唱，韋慶逍會先幫爸爸擺放好音響，然後旁若無人在旁邊看書。只有當路人捐款時，韋慶逍才會暫停學習，點點頭對路人道謝。

澎湃新聞報導，從小學一年級開始，韋慶逍就陪伴爸爸賣唱。從出租房到賣唱地點，要走近10分鐘的路再搭公交車。一路上，爸爸韋利念扶著兒子的肩膀，韋慶逍則幫父親推著音箱引路。到達車站，韋慶逍用小小的身軀幫父親一道扛起50斤重的音箱上車。

回到家，韋慶逍拿出珍藏的厚厚一疊獎狀，校內優秀學生、三好學生、優秀隊幹…，甚至曾獲得柳州市「三好學生」。

小學期間，韋慶逍多次被評為校內優秀學生、三好學生、優秀隊幹，2018-2019年...
小學期間，韋慶逍多次被評為校內優秀學生、三好學生、優秀隊幹，2018-2019年度還獲得柳州市「三好學生」。（取材自南國今報）

班主任說，韋慶逍很懂事，從小就懂得父親的艱辛，他努力學習，有上進心。「他父親常說自己沒文化，不會教育小孩，其實父母的言傳身教比起物質的給予珍貴得多，他的父親很偉大，我很敬佩他」。

在路上賣唱，曾有路人給韋慶逍送來幾本書，留下一張紙條。紙條上寫著：「知識改變命運。」這張紙條被韋慶逍的母親貼在家裡破舊的牆壁上，格外醒目。

有一名路人給韋慶逍送來幾本書，留下一張紙條。紙條上寫著：「知識改變命運。」這張紙...
有一名路人給韋慶逍送來幾本書，留下一張紙條。紙條上寫著：「知識改變命運。」這張紙條被韋慶逍的母親貼在家裡破舊的牆壁上，格外醒目。（取材自中新網）

一女子委託朋友，給父子倆捐獻200元愛心款；一好心男子帶著一個跟韋慶逍年紀相仿的男孩，給他們送來了一個話筒和一個唱歌的聲卡，男孩還為他加油鼓勁；一女士送來了好幾本8年級的學習輔導資料和文具，還有好心人給他們買來了新鮮蛋糕，有的買來兩大瓶礦泉水。

面對好心人的幫助，韋慶逍心懷感激，「希望自己好好讀書，有一天可以報答那些幫助過自己的人，幫助像自己一樣困難的人」。

從小學一年級開始，父親賣唱時，韋慶逍為了不落下學習，就帶上了課本，練出了旁若無人...
從小學一年級開始，父親賣唱時，韋慶逍為了不落下學習，就帶上了課本，練出了旁若無人看書的「絕技」。（取材自中新網）

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