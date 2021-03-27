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罕見「先天性皮膚缺損」…深圳初生嬰 小腿「少了皮」

中國新聞組／北京27日電
小寶寶罹患的先天性皮膚缺損極其罕見，發病率約為十萬分之一。（取材自深圳新聞網）
小寶寶罹患的先天性皮膚缺損極其罕見，發病率約為十萬分之一。（取材自深圳新聞網）

深圳李女士的第一個寶寶2月22日出生，然而，李女士還沒來得及感受初為人母的喜悅，就看到了怵目驚心的一幕：寶寶的兩條小腿延伸至足背及趾頭部位，就像剝了皮一樣，只有一層薄薄的皮下組織皮膚膜覆蓋。血紅色的肌肉暴露在外，血管脈絡清晰可見，而且一碰就會破裂流血。

深圳新聞網報導，寶寶被確診為先天性皮膚缺損，該病極其罕見，發病率約為十萬分之一，目前中國國內僅報導過258例。深圳市三院新生兒科主任醫師王艷榮表示，先天性皮膚缺損又名皮膚再生不良或先天性皮膚發育不全，是極其罕見的遺傳病例，病因不明，死亡率大約為17.8％。

「我從醫20多年了，也是第一次碰到先天性皮膚缺損的患兒，推測病因可能與先天發育缺陷、孕期毒物暴露、宮內感染或損傷及遺傳等因素等有關。」王艷榮說。所幸小寶寶只是表皮和真皮缺失，沒有合併皮下組織和肌肉的缺損，且缺損的皮膚面積占體表面積的10％以下，不需要通過植皮手術治療。

報導指出，為了減輕小寶寶創面損傷造成的痛苦，醫護人員在每次換藥前都給他備好安慰奶嘴，換藥過程專人安撫；換藥中要一點點揭開敷料，用生理鹽水慢慢沖洗待乾，再外塗藥物、覆蓋，最後用專用敷料包紮吸收滲液，等待新生皮膚爬行生長。每次換藥都要花上近2小時。

在新生兒科醫護人員21天的治療和精心護理下，小寶寶治療全程無感染。（取材自深圳新...
在新生兒科醫護人員21天的治療和精心護理下，小寶寶治療全程無感染。（取材自深圳新聞網）

經過新生兒科醫護人員21天的治療和精心護理下，小寶寶治療全程無感染，從裸露的皮下組織，再到逐步結實的淡粉色皮膚，皮膚缺損傷口已大面積爬出新皮，並於3月15日順利出院。

眾多網友除了替小寶寶獻上祝福，並留言集氣：「孩子一定要健健康康平平安安地長大啊」、「能痊癒是不幸中的萬幸呢，希望全部寶貝健康快樂」、「還好可以自己長出來，希望小寶寶健康成長」、「一定要健康成長」。

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